Tόνισε πως η κυβέρνηση συστηματικά, όλα τα τελευταία χρόνια, έχει αποφασίσει να αποδυναμώσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

«Δεν είναι η κακιά η στιγμή. Δεν μας έπεσε από τον ουρανό». Αυτό σχολίασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης για το εργατικό δυστύχημα στη βιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο της ERTNEWS και τον δημοσιογράφο Αλφόνσο Βιτάλη.

Ο Αλ. Χαρίτσης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση συστηματικά, όλα τα τελευταία χρόνια, έχει αποφασίσει να αποδυναμώσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ενώ συνέδεσε το δυστύχημα με μια σειρά από ρυθμίσεις της κυβέρνησης της ΝΔ, όπως τα 13ωρα, τη διάλυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, τις απλήρωτες υπερωρίες και το γεγονός ότι κάθε διαδικασία ρύθμισης ελέγχου της αγοράς εργασίας «έχει πεταχτεί στον κάλαθο των αχρήστων».

«Η κυβέρνηση», εξήγησε, «έχει αποφασίσει ότι η λεγόμενη «ανάπτυξη» στη χώρα, τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων και των βιομηχανιών θα έρθουν μέσα από την πλήρη κατεδάφιση κάθε έννοιας προστασίας των βασικών στοιχειωδών εργατικών δικαιωμάτων» και μίλησε για «φτηνή ανάπτυξη» ως ακριβώς αυτή που για να αυξηθούν τα κέρδη απαιτεί να διαλυθεί κάθε έννοια εργατικού δικαιώματος φτάνοντας μέχρι το σημείο «να στοιχίσει ακόμα και ανθρώπινες ζωές».

Αναφερόμενος στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος, για το οποίο υπενθύμισε ότι ήταν προγραμματικό και δόθηκε έμφαση στην προγραμματική πρόταση και τις προγραμματικές αιχμές, ο Αλ. Χαρίτσης τόνισε ότι βγήκαν με μία απόφαση που καταδεικνύει την ανάγκη να ισχυροποιηθεί και να δυναμώσει η Νέα Αριστερά, αλλά και η Αριστερά γενικά, γιατί η απάντηση στη σημερινή κατάσταση «πρέπει να είναι από τη σκοπιά της Αριστεράς». Μίλησε για ένα «μέτωπο δυνάμεων της ριζοσπαστικής αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας, της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας» το οποίο θα μπορέσει ακριβώς να αντιπαρατεθεί πειστικά και νικηφόρα απέναντι στη Δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Είμαστε παρόντες, σε κάθε διάλογο, ο οποίος αφορά μία προγραμματική συζήτηση», τόνισε ο Αλ. Χαρίτσης .«Δεν είμαστε παρόντες», συνέχισε, «σε μια λογική που λέει ότι η πολιτική είναι ζήτημα απλώς και μόνο συμφωνίας κάποιων παραγόντων. Δεν είμαστε παρόντες σε μια λογική που λέει ότι πρέπει να πάμε σε μια πολιτική του μέσου όρου για να μην φοβίσουμε κανέναν, για να μπορέσουμε έτσι να απευθυνθούμε σε περισσότερους». Ο κ. Χαρίτσης ανέλυσε την πεποίθησή του ότι η Νέα Αριστερά μπορεί να απευθυνθεί με αξιοπιστία στους πολλούς όταν δείξει ότι υπάρχει μια προγραμματική πρόταση με αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά «μιας απάντησης καθαρής απέναντι στον ζόφο που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση της Δεξιάς του Κυριάκου Μητσοτάκη» ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε και στις κοινωνικές δυνάμεις: «Δεν είναι μόνο οι πολιτικές δυνάμεις και πολιτικά πρόσωπα, είναι και οι κοινωνικές δυνάμεις. Πρέπει και η κοινωνία να είναι παρούσα σε όλο αυτό».

Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, ο Αλ. Χαρίτσης σημείωσε ότι μπορούν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με όλους αυτούς με τους οποίους μπορούν να συμφωνήσουν σε μια προγραμματική βάση με συγκεκριμένη κατεύθυνση. «Δεν έχει νόημα μια συζήτηση η οποία αφορά μόνο μία λογική συνεννοήσεων κορυφής πολιτικών προσώπων», πρόσθεσε. Για τα σενάρια που τον θέλουν να συνεργάζεται με το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη, ο Αλ. Χαρίτσης απάντησε ότι δεν τον αφορούν και ότι δεν μπαίνει σε αυτή τη λογική, την οποία χαρακτήρισε ως προσβολή για τους πολίτες και την κοινωνία.

«Αυτό το οποίο είναι κρίσιμο», συνέχισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, «είναι το ΠΑΣΟΚ να αποφασίσει αν θα ανήκει στην αριστερή σοσιαλδημοκρατία, που θα συγκρουστεί με το νεοφιλελευθερισμό και τον αυταρχισμό της Δεξιάς, όπως γίνεται για παράδειγμα από τον Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανία ή αν θα είναι μια σοσιαλδημοκρατία η οποία θα προσχωρήσει, στην κυρίαρχη λογική του νεοφιλελευθερισμού και θα δείξει μια πολιτική ουδετερότητα απέναντί της».