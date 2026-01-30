Ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Αριστερά για την αποκάλυψη του Dnews, για την υπάρξη στην αρχική άδεια του εργοστασίου της Βιολάντα, υπογραφή του Δημήτρη Παπαστεργίου.

Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί δημοσίευμα του Dnews, σύμφωνα με το οποίο οι μελέτες πυροπροστασίας που χρησιμοποιήθηκαν για την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» φέρουν την υπογραφή του σημερινού υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, η αποκάλυψη επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των ελέγχων ασφάλειας στους χώρους εργασίας και τον τρόπο με τον οποίο το κράτος διαχρονικά εποπτεύει –ή δεν εποπτεύει– την προστασία των εργαζομένων. Παράλληλα, εγείρονται ερωτήματα για το κατά πόσο υπήρχε γνώση σε κυβερνητικό επίπεδο σχετικά με την εμπλοκή του υπουργού στην υπόθεση.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η κυβέρνηση φαίνεται να αποδίδει τις ευθύνες στην πολυνομία και στη διάχυση αρμοδιοτήτων, μια γραμμή που, σύμφωνα με την κριτική που ασκείται, έχει υιοθετηθεί και σε άλλες υποθέσεις, όπως το δυστύχημα στα Τέμπη και ζητήματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κεντρικό παραμένει το ερώτημα σχετικά με το σημείο στο υπόγειο του εργοστασίου όπου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εκδηλώθηκε η έκρηξη: αποτυπωνόταν στα αρχικά σχέδια πυροπροστασίας και, εφόσον ναι, με ποιον τρόπο;

Παράλληλα, τίθενται συγκεκριμένα ζητήματα ελέγχου και εποπτείας: ποιος διαπίστωσε αν οι μελέτες πυροπροστασίας εφαρμόζονταν στην πράξη, ποιος είχε την ευθύνη για την επίβλεψη των διαδοχικών επεκτάσεων της μονάδας, πότε πραγματοποιήθηκε ο τελευταίος ουσιαστικός έλεγχος, αλλά και γιατί η Επιθεώρηση Εργασίας εξακολουθεί να λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται και το ερώτημα ποιος εγγυήθηκε ότι οι εργαζόμενες στο εργοστάσιο εργάζονταν σε συνθήκες ασφάλειας.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του τραγικού απολογισμού: πέντε γυναίκες εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ». Όπως επισημαίνεται, δεν πρόκειται για στατιστικά στοιχεία, αλλά για ανθρώπους που πήγαν στη δουλειά τους και δεν επέστρεψαν ποτέ.

Οι απαντήσεις από την κυβέρνηση αναμένονται, με το αίτημα να δοθούν χωρίς υπεκφυγές.