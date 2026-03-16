«Δεν θα υποκύψουμε στον εκβιασμό των ΗΠΑ»: Ευρωπαίοι αντιδρούν στις πιέσεις Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί από «εχθρούς» και συμμάχους των ΗΠΑ να στείλουν πολεμικά πλοία για να βοηθήσουν στη συνοδεία δεξαμενόπλοιων που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ.

Εντείνει την πίεση στις χώρες του ΝΑΤΟ αλλά και στην Κίνα ο Ντόναλντ Τραμπ για τη συγκρότηση μίας διεθνούς αποστολής στα Στενά του Ορμούζ. Όπως είπε ο ίδιος από το προεδρικό αεροσκάφος, οι ΗΠΑ είναι σε συνομιλίες με «περίπου 7 χώρες» για το θέμα.

Νωρίτερα ο αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι το «μέλλον του ΝΑΤΟ θα είναι πολύ κακό», εάν οι σύμμαχοι δεν σπεύσουν σε βοήθεια των Αμερικανών, ενώ απείλησε να αναβάλλει το ταξίδι του στην Κίνα.

«Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση (σ.σ. στην αξίωσή του άλλες χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία εκεί), ή αν η απάντηση είναι αρνητική, νομίζω ότι αυτό θα έχει πολύ κακές συνέπειες για το μέλλον του NATO», υποστήριξε ο Τραμπ.

Στο μεταξύ αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν να βομβαρδίζουν το Ιράν - πλήττοντας πόλεις όπως η Τεχεράνη, η Χαμαντάν και η Ισφαχάν - ενώ εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποστήριξε την Κυριακή ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «χιλιάδες» ενεργοί στόχοι στο Ιράν.

Απειλώντας για πρώτη φορά μη αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία μιας γειτονικής χώρας, η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι χρησιμοποιούν «λιμάνια, αποβάθρες και κρησφύγετα» στα ΗΑΕ για να εξαπολύουν πλήγματα στο νησί Χαργκ, όπου βρίσκεται ο κύριος τερματικός σταθμός διακίνησης των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, ενώ επανέλαβε πως δεν έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ «κατάπαυση του πυρός».

Σε συνέντευξή του στο CBS News, ο Αραγτσί υποστήριξε ότι το Ιράν δεν «βλέπει κανέναν λόγο για τον οποίο θα πρέπει να μιλήσουμε με τους Αμερικανούς, επειδή μιλούσαμε μαζί τους όταν αποφάσισαν να μας επιτεθούν».

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χθες ότι το Ιράν ήθελε να κάνει μια συμφωνία, αλλά οι όροι «δεν ήταν αρκετά καλοί».

