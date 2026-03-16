«Δεν θα υποκύψουμε στον εκβιασμό των ΗΠΑ»: Ευρωπαίοι αντιδρούν στις πιέσεις Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Εντείνει την πίεση στις χώρες του ΝΑΤΟ αλλά και στην Κίνα ο Ντόναλντ Τραμπ για τη συγκρότηση μίας διεθνούς αποστολής στα Στενά του Ορμούζ. Όπως είπε ο ίδιος από το προεδρικό αεροσκάφος, οι ΗΠΑ είναι σε συνομιλίες με «περίπου 7 χώρες» για το θέμα.
Νωρίτερα ο αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι το «μέλλον του ΝΑΤΟ θα είναι πολύ κακό», εάν οι σύμμαχοι δεν σπεύσουν σε βοήθεια των Αμερικανών, ενώ απείλησε να αναβάλλει το ταξίδι του στην Κίνα.
«Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση (σ.σ. στην αξίωσή του άλλες χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία εκεί), ή αν η απάντηση είναι αρνητική, νομίζω ότι αυτό θα έχει πολύ κακές συνέπειες για το μέλλον του NATO», υποστήριξε ο Τραμπ.
Στο μεταξύ αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν να βομβαρδίζουν το Ιράν - πλήττοντας πόλεις όπως η Τεχεράνη, η Χαμαντάν και η Ισφαχάν - ενώ εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποστήριξε την Κυριακή ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «χιλιάδες» ενεργοί στόχοι στο Ιράν.
Απειλώντας για πρώτη φορά μη αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία μιας γειτονικής χώρας, η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι χρησιμοποιούν «λιμάνια, αποβάθρες και κρησφύγετα» στα ΗΑΕ για να εξαπολύουν πλήγματα στο νησί Χαργκ, όπου βρίσκεται ο κύριος τερματικός σταθμός διακίνησης των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, ενώ επανέλαβε πως δεν έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ «κατάπαυση του πυρός».
Σε συνέντευξή του στο CBS News, ο Αραγτσί υποστήριξε ότι το Ιράν δεν «βλέπει κανέναν λόγο για τον οποίο θα πρέπει να μιλήσουμε με τους Αμερικανούς, επειδή μιλούσαμε μαζί τους όταν αποφάσισαν να μας επιτεθούν».
Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χθες ότι το Ιράν ήθελε να κάνει μια συμφωνία, αλλά οι όροι «δεν ήταν αρκετά καλοί».
Δανία στη γραμμή Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ14:39:57
Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να βοηθήσει στη διασφάλιση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας για την κίνηση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, ακόμη και αν η ήπειρος δεν υποστήριξε την απόφαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ να προχωρήσουν σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας.
«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο όπως είναι, όχι όπως θέλουμε να είναι», δήλωσε Λαρς Λόκε Ράσμουσεν στους δημοσιογράφους, πριν από συνομιλίες στις Βρυξέλλες με τους συναδέλφους του υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ σήμερα Δευτέρα.
Οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ κατηγορούν το Ιράν για «επικίνδυνη κλιμάκωση»14:34:13
Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατηγόρησαν το Ιράν ότι προκαλεί «επικίνδυνη κλιμάκωση» στοχοθετώντας τις γειτονικές του χώρες στον Κόλπο, στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν σήμερα.
Ο ντε φάκτο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπεν Σαλμάν και ο πρόεδρος των ΗΑΕ Μοχάμεντ μπεν Ζάγεντ συζήτησαν για «τις συνεχείς και κατάφωρες ιρανικές επιθέσεις με στόχο χώρες της περιοχής», σύμφωνα με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα το πρακτορείο ειδήσεων των Εμιράτων WAM.
Η συνέχιση των επιθέσεων αυτών, που εξαπολύθηκαν σε αντίποινα στα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, «αντιπροσωπεύει μια επικίνδυνη κλιμάκωση που απειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής», κατήγγειλαν.
«Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη για άμεση παύση της στρατιωτικής κλιμάκωσης (...) και τη σημασία να ευνοηθούν ένας σοβαρός διάλογος και τα διπλωματικά μέσα», χωρίς να αναφέρουν ρητά ούτε τις ΗΠΑ ούτε το Ισραήλ, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε.
Την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, οι δύο ηγέτες είχαν και πάλι επικοινωνήσει τηλεφωνικώς, για πρώτη φορά ύστερα από διαφωνία που ξέσπασε ανάμεσά τους τον Δεκέμβριο, όταν το Ριάντ κατηγόρησε το Αμπού Ντάμπι ότι απειλεί την ασφάλειά του υποστηρίζοντας αυτονομιστές στην Υεμένη.
Στο μεταξύ εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε σήμερα ότι είναι δυνατό να γίνουν συνομιλίες με το Ιράν, αν η Ισλαμική Δημοκρατία βάλει τέλος στις επιθέσεις της, την ώρα που η Τεχεράνη συνεχίζει τα πλήγματά της αντιποίνων εναντίον γειτονικών χωρών στον Κόλπο.
«Αν σταματήσουν τις επιθέσεις, θα μπορέσουμε τότε να βρούμε μια διπλωματική λύση μέσω της διπλωματικής οδού. Αλλά όσο οι χώρες μας δέχονται επίθεση (...) είναι καιρός να υιοθετήσουμε μια πολύ σθεναρή θέση και να προστατεύσουμε τις χώρες μας, και για εκείνους να σταματήσουν αμέσως να μας επιτίθενται», σημείωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Ματζέντ αλ Ανσάρι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Ντόχα.
Qatar Airways: Περιορισμένες πτήσεις από και προς Ντόχα έως 28 Μαρτίου14:31:22
Η Qatar Airways ανακοίνωσε τη λίστα με τις προγραμματισμένες πτήσεις, προσθέτοντας ορισμένες από και προς τη Ντόχα μεταξύ 18 και 28 Μαρτίου.
Marine Traffic: Μη ιρανικό τάνκερ διέσχισε τα Στενά του Όρμουζ14:29:01
Ένα πετρελαιοφόρο που δεν ανήκει στο Ιράν διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης πλοίων MarineTraffic, μεταδίδει ο Guardian.
Πρόκειται για το τάνκερ Aframax Karachi, που ελέγχεται από την Pakistan National Shipping Corporation, το οποίο πραγματοποίησε το επικίνδυνο ταξίδι την Κυριακή, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα που ανέλυσε το Bloomberg. Το πρακτορείο ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο με σημαία Πακιστάν εντοπίστηκε το πρωί στα ύδατα ανοιχτά του Sohar στο Ομάν.
Θα στείλει πολεμικά πλοία η Ελλάδα στα στενά του Ορμούζ;14:18:52
Η Γερμανία απέρριψε το αίτημα των ΗΠΑ: «Αυτός δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ»14:18:21
Η γερμανική κυβέρνηση απέρριψε εκ νέου το αίτημα των ΗΠΑ για στρατιωτική υποστήριξη της διασφάλισης των Στενών του Χορμούζ από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.
«Αυτός ο πόλεμος δεν έχει καμία σχέση με το ΝΑΤΟ. Δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων και τόνισε ότι «το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία με στόχο την υπεράσπιση των εδαφών της, ενώ δεν υπάρχει και εντολή για την ανάπτυξή του».
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «έχει καταστήσει σαφή τη θέση της», πρόσθεσε ο κ. Κορνέλιους και, κληθείς να σχολιάσει την προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί «δραματικών συνεπειών» σε περίπτωση που τα κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ δεν ανταποκριθούν, περιορίστηκε να σημειώσει ότι το Βερολίνο «έλαβε γνώση» της συγκεκριμένης τοποθέτησης και παρέπεμψε σε πρόσφατες δηλώσεις του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ότι η Γερμανία δεν επιθυμεί να αποτελέσει μέρος της συγκεκριμένης σύγκρουσης.
Λουξεμβούργο: Δεν θα υποκύψουμε σε εκβιασμό των ΗΠΑ14:08:56
Ο υπουργός Εξωτερικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου Ξαβιέ Μπέτελ δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα υποκύψει σε «εκβιασμό» από τις ΗΠΑ για να συμμετάσχει στον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με το Politico.
«Με δορυφόρους και με επικοινωνίες, είμαστε πολύ πρόθυμοι να φανούμε χρήσιμοι. Αλλά μην μας ζητάτε στρατεύματα και μηχανήματα», είπε ο Μπέτελ, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
«Όχι» και από Ιταλία για ναυτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ13:58:47
Ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε σήμερα ότι η διπλωματία είναι ο ορθός τρόπος για να επιλυθεί η κρίση στα Στενά του Ορμούζ και ότι δεν υπάρχουν ναυτικές αποστολές με συμμετοχή της Ιταλίας που θα μπορούσαν να επεκταθούν στην περιοχή.
«Σε ό,τι αφορά το Ορμούζ, πιστεύω πως χρειάζεται να επικρατήσει η διπλωματία», δήλωσε ο Ταγιάνι στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες.
Η Ιταλία συμμετέχει σε αμυντικές ναυτικές αποστολές στην Ερυθρά Θάλασσα, «όμως δεν βλέπω οποιεσδήποτε αποστολές που να μπορούν να επεκταθούν στο Ορμούζ», πρόσθεσε.
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από συμμάχους να συμμετάσχουν σε αποστολή για την προστασία της ναυσιπλοΐας στο στενό του Χορμούζ.
Απειλές Τραμπ κατά ΝΑΤΟ για τα Στενά του Ορμούζ13:56:36
Μπέσεντ: Μετά τον πόλεμο θα επιβληθούν ξανά οι κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο13:55:24
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, άφησε να εννοηθεί στο CNBC ότι οι κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου θα επιβληθούν ξανά όταν τελειώσει η σύγκρουση με το Ιράν και αποκατασταθούν οι προμήθειες πετρελαίου, μεταδίδουν οι NYT.
Την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ ήρε τις κυρώσεις, καθώς η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκρατήσει τις εκτοξευόμενες τιμές ενέργειας που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν.
Η ΕΕ ανακοινώνει ανθρωπιστική βοήθεια 458 εκατ. ευρώ για τη Μέση Ανατολή13:46:56
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 458 εκατομμυρίων ευρώ για τη Μέση Ανατολή, ως απάντηση στις συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή.
«Σε μια Μέση Ανατολή που μαστίζεται από τον πόλεμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ένα βήμα μπροστά ενώ άλλοι κάνουν πίσω», δήλωσε η Χατζά Λαμπίμπ, επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για τις ανθρωπιστικές κρίσεις.
Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ είναι «κλειστά για τους εχθρούς μας»13:39:28
«Έπειτα από 15 ημέρες πολέμου, κατέφυγαν σε άλλους για να διασφαλίσουν την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, στρεφόμενοι σε αυτούς που μέχρι χθες θεωρούσαν εχθρούς», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.
«Ζητούν από άλλες χώρες να έρθουν να τους βοηθήσουν ώστε τα Στενά να παραμείνουν ανοιχτά. Από τη δική μας οπτική, τα Στενά είναι ανοιχτά, αλλά είναι κλειστά για τους εχθρούς μας. Για όσους πραγματοποίησαν αυτή τη δειλή επίθεση εναντίον μας και για τους συμμάχους τους».
Στάρμερ: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα αποτελέσουν αποστολή του ΝΑΤΟ13:06:58
Ο Βρετανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι είναι σαφές πως η αμερικανική επιχείρηση έχει «αποδυναμώσει σημαντικά» τις στρατιωτικές δυνατότητες του «αποτρόπαιου καθεστώτος στο Ιράν».
Αλλά μετά τη σύγκρουση, πρόσθεσε, θα χρειαστεί κάποιου είδους «διαπραγματευμένη συμφωνία» που θα περιορίζει την ικανότητα του Ιράν να ανασυγκροτήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα και θα διασφαλίζει τη διεθνή ναυσιπλοΐα.
Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν ξανά για να «διασφαλιστεί η σταθερότητα στις αγορές». «Αυτό δεν είναι απλό έργο», γι’ αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται με «όλους τους συμμάχους μας» για να καταρτίσει ένα «βιώσιμο σχέδιο» που θα αποκαταστήσει την ελευθερία ναυσιπλοΐας στην περιοχή.
Ο Κιρ Στάρμερ ξεκαθάρισε ότι η προσπάθεια για το άνοιγμα των Στενών δεν θα αποτελέσει αποστολή του ΝΑΤΟ, αλλά ευρείας συμμαχίας που θα συγκεντρώνει εταίρους από τον Κόλπο, ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Έχουν γίνει συζητήσεις σχετικά με ένα βιώσιμο σχέδιο. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι σε αυτό θα συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι εταίροι. Αυτός ήταν ο στόχος που έχουμε διατυπώσει, ιδιαίτερα στις συνομιλίες με τους Ευρωπαίους εταίρους, αλλά αναπόφευκτα και με τους εταίρους στον Κόλπο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί χρειαζόμαστε ένα αξιόπιστο και εφαρμόσιμο σχέδιο, αν είναι δυνατόν».
«Είναι δύσκολο. Φυσικά και είναι δύσκολο. Δεν το κρύβουμε. Αλλά πάνω σε αυτό εργαζόμαστε - στην κατάρτιση ενός βιώσιμου σχεδίου».
Στάρμερ: Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να γίνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «δώρο» για τον Πούτιν13:03:37
Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε πως το Ηνωμένο Βασίλειο έχει «χιλιάδες άνδρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων στην Κύπρο», τρεις μοίρες μαχητικών αεροσκαφών και ομάδες αντιμετώπισης drones για να βοηθήσουν στην αναχαίτιση ιρανικών επιθέσεων.
Αναφερόμενος στις διπλωματικές προσπάθειες της χώρας του, ανέφερε ότι η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ βρέθηκε στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες. Ο ίδιος συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, ενώ σύντομα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Είναι ζωτικής σημασίας να συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στη στήριξη της Ουκρανίας», τόνισε, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν πρέπει να γίνει «δώρο για τον Πούτιν».
Το Ηνωμένο Βασίλειο «δεν θα συρθεί σε ευρύτερο πόλεμο»12:51:13
Ανοίγοντας τη Συνέντευξη Τύπου στην Ντάουνινγκ Στριτ 10, ο Κιρ Στάρμερ υποστήριξε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «δεν θα παρασυρθεί σε ευρύτερο πόλεμο».
Ο πόλεμος εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα του, με τον ίδιο να έχει κάνει σαφείς τους στόχους του:
- «Πρώτον να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας στην περιοχή.
- Δεύτερον, ενώ θα προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες για να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και τους συμμάχους μας, δεν θα παρασυρθούμε σε έναν ευρύτερο πόλεμο.
- Τρίτον, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια ταχεία λύση που θα επαναφέρει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή και θα σταματήσει την ιρανική απειλή προς τους γείτονές της».
Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ανοιχτά σε καμία χώρα που επιδιώκει να πλήξει το Ιράν12:38:48
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ανοιχτά σε καμία χώρα που επιδιώκει να πλήξει το Ιράν.
Ο Μπαγαεΐ είπε ότι η διέλευση πλοίων από τα στενά θα γίνεται υπό ειδικές συνθήκες, λόγω αυτού που περιέγραψε ως ανασφάλεια που δημιουργήθηκε στην περιοχή από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ελέγχουν τη διέλευση και καμία χώρα δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να εξαπολύσει επιθέσεις κατά του Ιράν.
Πρόσθεσε ότι το Ιράν, ως παράκτια χώρα, έχει το δικαίωμα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα στα Στενά του Ορμούζ για να διασφαλίσει την εθνική ασφάλεια και να αποτρέψει αυτό που χαρακτήρισε ως επιθετικές δυνάμεις από το να κάνουν κατάχρηση της θαλάσσιας οδού.
Ο Μπαγαεΐ δήλωσε ότι το Ιράν ιστορικά υπήρξε ο εγγυητής της ασφαλούς διέλευσης μέσω των στενών, αλλά κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι δημιούργησαν τις σημερινές συνθήκες.
Ο Μερτς διαφωνεί με την αποστολή ναυτικών δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ11:34:01
Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με πιθανή επέκταση της ήδη υπάρχουσας αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή.
Τέλος οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Φουτζέιρα των ΗΑΕ11:32:32
Οι εργασίες φόρτωσης πετρελαίου ανεστάλησαν στο λιμάνι Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, δήλωσαν δύο πηγές στο Reuters τη Δευτέρα, μετά από δεύτερη επίθεση με drone μέσα σε τρεις ημέρες.
Η επίθεση της Δευτέρας προκάλεσε πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη πετρελαίου του εμιράτου, την οποία προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ανέφερε το γραφείο μέσων ενημέρωσης της Φουτζάιρα. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.
Η Φουτζάιρα, που βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν λίγο έξω από τα Στενά του Ορμούζ, αποτελεί συνήθως κρίσιμο σημείο εξαγωγής για περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα από το αργό πετρέλαιο Murban των ΗΑΕ - όγκος που αντιστοιχεί περίπου στο 1% της παγκόσμιας ζήτησης.
Ιρανικά drones επιτέθηκαν επίσης σε έναν βασικό τερματικό σταθμό πετρελαίου στη Φουτζάιρα το Σάββατο, λίγο μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για αμερικανικά πλήγματα στο νησί Χαργκ του Ιράν. Πηγές δήλωσαν ότι οι εργασίες φόρτωσης πετρελαίου στη Φουτζάιρα είχαν επαναληφθεί πριν από τη νέα επίθεση της Δευτέρας.
Η Κάγια Κάλλας ανοίγει τα χαρτιά της για την ευρωπαϊκή εμπλοκή11:24:40
Οι επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ θα συζητήσουν σήμερα για το ενδεχόμενο να καταφύγουν στο στενό του Ορμούζ στην αποστολή «Ασπίδες» για την προστασία της ναυσιπλοΐας, δήλωσε η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας.
Η Κάλας αναφέρθηκε σε διάφορα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων η προσφυγή στην αποστολή Aspides, η οποία αυτή τη στιγμή είναι ανεπτυγμένη στην Ερυθρά Θάλασσα. Όμως για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί η τρέχουσα εντολή αυτής της αποστολής, η οποία είχε αρχικά αποφασισθεί για να προστατεύει στην Ερυθρά Θάλασσα τα εμπορικά πλοία από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι, συμμάχων του ιράν.
«Θα συζητήσουμε με τα κράτη μέλη για να δούμε αν είναι δυνατό να τροποποιήσουμε πραγματικά την εντολή αυτής της αποστολής», εξήγησε η Κάλας. Όμως, πρόσθεσε, «το ζήτημα είναι να μάθουμε αν τα κράτη μέλη είναι διατεθειμένα να χρησιμοποιήσουν πράγματι αυτή την αποστολή», πρόσθεσε.
Υπενθυμίζεται πως στις 9 Μαρτίου η Γαλλία είχε κάνει λόγο για μια «καθαρά αμυντική» διεθνή αποστολή για να ανοίξει και πάλι το στενό, χωρίς να διευκρινίσει αν αυτό πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της αποστολής «Ασπίδες».
«Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια σ' αυτή την περιφέρεια, το απλούστερο θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε την αποστολή που έχουμε ήδη έτοιμη και ίσως να την προσαρμόσουμε λίγο», δήλωσε η Κάλας.
«Τίθεται επίσης ζήτημα ενός συνασπισμού εθελοντών σχετικά μ' αυτό, όμως οφείλουμε επίσης να δούμε τι θα επέτρεπε να ανοίξει το ταχύτερο το στενό του Χορμούζ», πρόσθεσε.
Οι 27 θα μπορούσαν έτσι να συμφωνήσουν πάνω σε κοινά «κριτήρια», αποδεκτά από τις ΗΠΑ, και τα οποία θα υποβάλονταν στους Ιρανούς, εξήγησε διπλωματική πηγή.
Η Κίνα επιμένει στην ειρήνη, παρά τις απειλές Τραμπ11:00:23
Το Πεκίνο έδωσε την πρώτη του απάντηση μετά τις απειλές Τραμπ για αναβολή της συνόδου κορυφής με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ αν δεν στείλει βοήθεια για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.
Όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι «η διπλωματία σε επίπεδο αρχηγών κρατών διαδραματίζει αναντικατάστατο στρατηγικό ρόλο στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ», πριν προσθέσει ότι «οι δύο πλευρές έχουν διατηρήσει επικοινωνία σχετικά με την επίσκεψη του προέδρου Τραμπ».
Απαντώντας σε ερώτηση για το κάλεσμα του Τραμπ να σταλούν πολεμικά πλοία στα Στενά, ο Λιν Τζιαν είπε ότι οι πρόσφατες εντάσεις έχουν διαταράξει τις εμπορικές διαδρομές και έχουν υπονομεύσει την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη.
«Η Κίνα επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς όλες τις πλευρές να σταματήσουν αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι «δεσμευόμαστε να προωθήσουμε την αποκλιμάκωση».
Το Ντουμπάι «επαναφέρει σταδιακά» τις πτήσεις10:15:39
Οι πτήσεις επαναλαμβάνονται στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, αφού ένα «περιστατικό που σχετίζεται με drone» προκάλεσε νωρίτερα πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων.
Το αεροδρόμιο ανακοίνωσε στο X: «Οι πτήσεις προς και από το DXB επαναλαμβάνονται σταδιακά προς επιλεγμένους προορισμούς, μετά την προσωρινή αναστολή που εφαρμόστηκε ως προληπτικό μέτρο».
Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις αντίστοιχες αεροπορικές εταιρείες τους για ενημερώσεις σχετικά με συγκεκριμένες πτήσεις.
Εκπρόσωπος IDF: «Επιθέσεις τουλάχιστον μέχρι το Εβραϊκό Πάσχα»10:05:54
Πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη της Φουτζάιρα στα ΗΑΕ09:51:00
Πυρκαγιά ξέσπασε σε βιομηχανική ζώνη στη Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μετά από πλήγμα drone, ανακοίνωσε το γραφείο μέσων ενημέρωσης του εμιράτου.
Οι ομάδες πολιτικής άμυνας προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, πρόσθεσε.
Στις φλόγες δεξαμενή καυσίμων στο Ντουμπάι09:48:56
Μια δεξαμενή καυσίμων που χτυπήθηκε τη νύχτα από ιρανικό drone κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι εξακολουθεί να βρίσκεται στις φλόγες.
Η ΕΕ εξετάζει σχέδια για ανοιχτά Στενά09:47:11
Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν πιθανές επιλογές για να βοηθήσουν να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.
«Είναι προς το συμφέρον μας να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ και γι’ αυτό συζητάμε τι μπορούμε να κάνουμε από την ευρωπαϊκή πλευρά», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Κάγια Κάλας πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.
Η δήλωση έρχεται αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από επτά χώρες να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να βοηθήσουν στο άνοιγμα της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού και προειδοποίησε μια άλλη διεθνή συμμαχία — το ΝΑΤΟ — ότι θα υπάρξει «πολύ κακό μέλλον» χωρίς τη στήριξή της.
Ένας νεκρός στο Άμπου Ντάμπι: Πύραυλος έπεσε πάνω σε όχημα09:34:29
Ένα άτομο σκοτώθηκε αφού πύραυλος έπεσε πάνω σε όχημα στο Άμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσαν τη Δευτέρα αξιωματούχοι.
Σε ανάρτηση στο X λίγο πριν από τις 11 π.μ. τοπική ώρα, το Γραφείο Μέσων Ενημέρωσης του Άμπου Ντάμπι ανέφερε ότι πύραυλος έπεσε σε όχημα πολίτη στην περιοχή Αλ Μπαχία και ταυτοποίησε το θύμα ως Παλαιστίνιο.
Δεν είναι σαφές αν ο πύραυλος αναχαιτίστηκε ή αν έπληξε τον στόχο του.
Νωρίτερα η αστυνομία του Άμπου Ντάμπι είχε δηλώσει ότι τα συστήματα αεράμυνας αντιμετώπιζαν απειλή πυραύλου και είχε καλέσει τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος.
Το Ισραήλ ξεκινά «περιορισμένες, στοχευμένες» χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο09:20:54
Ισραηλινά στρατεύματα «ξεκίνησαν περιορισμένες και στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον βασικών προπυργίων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο», ανέφεραν τη Δευτέρα οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι η κίνηση «αποσκοπεί στην ενίσχυση της προωθημένης αμυντικής ζώνης» και αποτελεί «μέρος ευρύτερων αμυντικών προσπαθειών για τη δημιουργία και ενίσχυση μιας προωθημένης αμυντικής διάταξης, η οποία περιλαμβάνει τη διάλυση τρομοκρατικών υποδομών και την εξουδετέρωση τρομοκρατών που επιχειρούν στην περιοχή, ώστε να δημιουργηθεί ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ».
Ιρανικά ΜΜΕ: Σχολείο δέχθηκε επίθεση τα ξημερώματα στην πόλη Χομεΐν09:14:34
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars έκανε λόγο για αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Σχολείο Αρρένων Shahid Khomeini τα ξημερώματα σήμερα, επισυνάπτοντας μια σειρά φωτογραφιών που αποκαλύπτουν σημαντική καταστροφή ενός κτιρίου.
Αργότερα, το πρακτορείο ειδήσεων Mehr επικαλέστηκε έναν αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Μαρκάζι του Ιράν, ο οποίος δήλωσε ότι ένα σχολείο δέχθηκε επίθεση στην πόλη Χομεΐν χωρίς να υπάρξουν θύματα, αλλά αρκετά σπίτια γύρω από την εγκατάσταση υπέστησαν ζημιές.
Σε ανάρτηση στο Telegram, η Ιρανική Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου κοινοποίησε τις ίδιες φωτογραφίες που είχαν αναρτηθεί νωρίτερα από το Fars με λεζάντα που έγραφε: «Αεροπορική επιδρομή σε σχολείο στη Χομεΐν».
Πόσο πιθανό είναι οι ΗΠΑ να «ανοίξουν» με στρατιωτική επιχείρηση τα στενά08:29:32
Η κυβέρνηση Τραμπ στοχοποιεί αμερικανικά ΜΜΕ08:25:36
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, προειδοποίησε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ανάκλησης αδειών σε τηλεοπτικούς σταθμούς εξαιτίας της κάλυψης του πολέμου.
Η δήλωση αυτή έγινε μία ημέρα μετά την επίθεση του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου στοχοποίησε ειδικά το CNN.
Ισραηλινά πλήγματα στην πόλη Χιάμ στο νότιο Λίβανο08:00:17
Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν τρία αεροπορικά πλήγματα στην πόλη Χιάμ στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Al Jazeera Arabic.
Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα ή ζημιές μετά τα πλήγματα που σημειώθηκαν νωρίς το πρωί.
Στα 100 δολάρια παραμένει το βαρέλι07:06:46
Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σήμερα κοντά στα ή πάνω από τα εκατό δολάρια το βαρέλι, εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Περί τις 02:15 (ώρα Ελλάδας), καθώς άρχιζαν οι συναλλαγές στην Ασία, η τιμή του βαρελιού του WTI , αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, αυξανόταν κατά 0,11%, στα 98,82 δολάρια, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 0,79%, στα 103,95 δολάρια.
Οι τιμές πάντως δεν παρουσιάζουν τις απότομες ανόδους των τελευταίων ημερών. Οι τιμές του αργού απογειώθηκαν μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης - αυτή του WTI αυξήθηκε κατά σχεδόν 50% μέσα σε δυο εβδομάδες.
Το στενό του Χορμούζ, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές, παραμένει σχεδόν εντελώς κλειστό, καθώς το Ιράν δεν κρύβει ότι εννοεί να ασκήσει πίεση στις ΗΠΑ και στην παγκόσμια οικονομία.
Απειλεί να αναβάλλει το ταξίδι του στην Κίνα ο Τραμπ06:58:57
Ο αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε χθες Κυριακή ότι η επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα, από την 31η Μαρτίου ως τη 2η Απριλίου, θα μπορούσε να αναβληθεί αν το Πεκίνο δεν βοηθήσει τις ΗΠΑ να ανοίξουν το στενό του Χορμούζ.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους Financial Times, υποστήριξε πως «η Κίνα πρέπει επίσης να βοηθήσει, διότι η Κίνα εισάγει το 90% του πετρελαίου της από τα στενά [sic]».
«Θα θέλαμε να ξέρουμε πριν από τότε. Είναι (σ.σ. οι δύο εβδομάδες) πολύς καιρός», δήλωσε και πρόσθεσε «θα μπορούσαμε να αναβάλουμε» την επίσκεψη, χωρίς να διευκρινίσει για πόσο μεγάλο διάστημα.
Τραμπ: «Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμοι»06:56:07
Ο αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε το βράδυ της Κυριακής ότι η κυβέρνησή του διεξάγει συνομιλίες με το Ιράν, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη «έτοιμη» να τερματίσει τον πόλεμο.
«Ναι, έχουμε συνομιλίες μαζί τους. Αλλά δεν νομίζω πως είναι έτοιμοι» να κλείσουν συμφωνία, πρόσθεσε στον Τύπο, αναφερόμενος στους ιρανούς ηγέτες, «αν και δεν είναι πολύ μακριά».
Ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους δεν εξήγησε με ποιον γίνονται οι συνομιλίες, ούτε ποιο είναι το περιεχόμενό τους, τονίζοντας πάντως πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν «αποδεκατιστεί» εν μέσω των συνεχιζόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ από την 28η Φεβρουαρίου.
Ισραηλινές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις της Ερυθράς Ημισελήνου στην Τεχεράνη06:54:41
Η Ιρανική Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου λέει ότι οι τελευταίες αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη προκάλεσαν ζημιές σε μία από τις κλινικές της και σε ένα σημείο παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.
Βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από την οργάνωση έδειχνε σπασμένα τζάμια και κατεστραμμένο εξοπλισμό σκορπισμένο στο πάτωμα. Αυτό έρχεται μετά από αναφορές για αρκετές εκρήξεις στην πόλη, αφού το Ισραήλ ανακοίνωσε την έναρξη ενός νέου κύματος επιθέσεων στην Τεχεράνη.
Αρκετά νοσοκομεία και άλλες υγειονομικές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ζημιές από πλήγματα σε ολόκληρο το Ιράν από τότε που ξεκίνησε η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου.
Ιαπωνία και Αυστραλία δεν στέλνουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ06:49:17
Η υπουργός Μεταφορών της Αυστραλίας δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι δεν προτίθεται να στείλει κανένα πολεμικό πλοίο στο στενό του Χορμούζ, παρότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε χθες Κυριακή από τους συμμάχους της χώρας του και την Κίνα συμβολή για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια στη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας.
«Δεν θα στείλουμε (πολεμικό) πλοίο στο στενό του Χορμούζ. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μας έχει ζητηθεί, ούτε κάτι στο οποίο συμβάλλουμε», είπε η Κάθριν Κινγκ στο εθνικό δίκτυο ABC.
Η Ιαπωνία ξεκαθάρισε σήμερα ότι «δεν σχεδιάζει» να διεξαγάγει ή να συμμετάσχει σε στρατιωτική επιχείρηση που θα εγγυάται την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, μετά την πίεση που άσκησε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χθες Κυριακή σε συμμάχους των ΗΠΑ και στην Κίνα, απαιτώντας τη συμβολή τους για να ανοίξει το στενό του Χορμούζ.
Με δεδομένη «την τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν, δεν σχεδιάζουμε να διατάξουμε επιχείρηση ασφάλειας της ναυσιπλοΐας», τόνισε στο ιαπωνικό κοινοβούλιο ο υπουργός Άμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι.
Επίθεση με drone κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι - Ανεστάλησαν όλες οι πτήσεις06:27:50
Οι πτήσεις ανεστάλησαν προσωρινά σήμερα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ανακοίνωσαν οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε δεξαμενή καυσίμων οφειλόμενης σε «συμβάν συνδεόμενο με drone».
«Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι προληπτικά, για να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των επιβατών και του προσωπικού», ανέφεραν οι αρχές του εμιράτου μέσω X. Πρόσθεσαν πως η πυρκαγιά έχει τεθεί «υπό έλεγχο» και δεν έχει «καταγραφεί» κανένας τραυματισμός.
