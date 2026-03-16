Σύμφωνα με το υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου, περισσότεροι από 3.768 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 15.699 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Η τελευταία κλιμάκωση της βίας στον Λίβανο ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου 2026, όταν οι προειδοποιήσεις εκκένωσης του Ισραήλ προς τους κατοίκους περισσότερων από 53 χωριών και πυκνοκατοικημένων περιοχών και οι εντατικοποιημένες αεροπορικές επιδρομές ανάγκασαν οικογένειες σε όλη τη χώρα να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέσα σε λίγα λεπτά.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εξηγεί την ανθρωπιστική κρίση που βιώνουν οι κάτοικοι του Λιβάνου μετά την νέα έκρηξη βίας λόγω του πολέμου που κήρυξαν ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους του Λιβάνου ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ 9 στους 10 Σύρους πρόσφυγες που ζουν στη χώρα χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Παράλληλα, σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου, περισσότεροι από 3.768 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 15.699 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ενώ οι πρόσφυγες που έχουν εκτοπιστεί για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες ξεπερνούν τους 90.000, Το 99% από αυτούς είναι Σύροι πρόσφυγες.

Οι ζωές των κατοίκων του Λιβάνου έχουν ανατραπεί σε τεράστια κλίμακα, αναφέρει η Ύπατη Αρμοστεία. Σύμφωνα με τις αρχές, μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 667.000 άνθρωποι στον Λίβανο έχουν εγγραφεί στην διαδικτυακή πλατφόρμα εκτοπισμού της κυβέρνησης, μια αύξηση άνω των 100.000 σε μόλις μία ημέρα, και ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται.

Περίπου 120.000 από τους εκτοπισμένους έχουν καταφύγει σε συλλογικούς χώρους που έχει ορίσει η κυβέρνηση, ενώ πολλοί άλλοι μένουν με συγγενείς ή φίλους ή εξακολουθούν να αναζητούν κατάλυμα. Πολλοί από αυτούς, εκτοπισμένοι για δεύτερη φορά από τις εχθροπραξίες του 2024, έφυγαν βιαστικά χωρίς σχεδόν τίποτα, αναζητώντας ασφάλεια στη Βηρυτό, στο Όρος Λίβανος, στις βόρειες περιοχές και σε τμήματα της Μπεκάα.

Τουλάχιστον 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι στον Λίβανο έχουν εκτοπιστεί, με πολλούς να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους με ό,τι φορούσαν μόνο. Περισσότεροι από 562.000 άνθρωποι έχουν περάσει από τον Λίβανο στη Συρία από την κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Το 63% των εκτοπισμένων είναι Σύροι και το 37% Λιβανέζοι ή άλλοι υπήκοοι. Οι περισσότεροι από αυτούς που καταφεύγουν στη Συρία είναι γυναίκες και παιδιά.

Ο Λίβανος εξακολουθεί να είναι η χώρα υποδοχής προσφύγων παγκοσμίως με τον μεγαλύτερο κατά κεφαλήν αριθμό, με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης να κάνουν λόγο για 1,4 εκατομμυρίων Σύρων (περίπου 716.300 εγγεγραμμένους από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες) και 10.600 αιτούντων άσυλο και προσφύγων άλλων εθνικοτήτων.

Περίπου 486.300 είναι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες στον Λίβανο. Ενώ έχει σημειωθεί αύξηση στις διελεύσεις των συνόρων από τον Λίβανο στη Συρία καθώς οι πρόσφυγες επιστρέφουν, οι περισσότεροι εκτοπισμένοι παραμένουν εντός του Λιβάνου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας.

Η Ύπατη Αρμοστεία σε ένα βίντεο (από πέρυσι) εξηγεί την ανθρωπιστική κατάσταση στον Λίβανο.

