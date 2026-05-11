Ο ρυθμός της Eurovision 2026 χτυπά στη Βιέννη. Σε ποια θέση θα διαγωνιστεί ο Akylas;

Μια ανάσα πριν από τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026 και όλα μοιάζουν να είναι έτοιμα στη σκηνή της Βιέννης που θα εμφανιστούν οι διαγωνιζόμενοι.

Ο Akylas, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, αναμένεται να πραγματοποιήσει την τρίτη του πρόβα επί σκηνής, καθώς εμφανίζεται αύριο στον Α’ Ημιτελικό και στην 4η θέση με το «Ferto» που όπως όλα δείχνουν έχει ξεσηκώσει τους Eurofans.

Από το βίντεο 30 δευτερολέπτων της δεύτερης τεχνικής πρόβας που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας ο 27χρονος καλλιτέχνης έχει καταφέρει να κερδίσει τα βλέμματα και τις εντυπώσεις με το στιγμιότυπο να έχει γίνει ήδη… viral.

Την Κυριακή 10 Μαΐου, με το καθιερωμένο τιρκουάζ χαλί δόθηκε το εναρκτήριο σήμα, με τις αποστολές των 35 χωρών να κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση.

Ο Akylas με την ελληνική αποστολή περπάτησαν στο χαλί αποπνέοντας την αίσθηση του… μικρού πρίγκιπα, έχοντας στο πλευρό του και την Παρθένα Χοροζίδου, η οποία όπως λέγεται θα έχει το ρόλο της Influencer.

Το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, το τραγούδι και ο χορός. Η ελληνική συμμετοχή θα εμφανιστεί στην 4η θέση της βραδιάς, ανάμεσα σε χώρες που έχουν αποδείξει τη δυναμική τους.

Eurovision 2026 – Α’ Ημιτελικός: Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης των χωρών

1. Μολδαβία

2. Σουηδία

3. Κροατία

4. Ελλάδα

5. Πορτογαλία

6. Γεωργία

7. Ιταλία

8. Φινλανδία

9. Μαυροβούνιο

10. Εσθονία

11. Ισραήλ

12. Γερμανία

13. Βέλγιο

14. Λιθουανία

15. Άγιος Μαρίνος

16. Πολωνία

17. Σερβία