Μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026 και με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας μπορούν να συμβασιοποιηθούν τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια για το «Σπίτι μου ΙΙ».

Τη δυνατότητα παράτασης για τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια, που εντάσσονται στο «Σπίτι μου ΙΙ» και τα οποία δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως 2 Ιουνίου 2026 δίνουν τα αρμόδια υπουργεία στους δικαιούχους.

Όπως ανακοινώνουν τα υπουργεία Κοινωνικής Συνοχής και Οικονομικών, οι προθεσμίες που συνδέονται με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι απολύτως ανελαστικές, βάσει του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου και των δεσμευτικών οροσήμων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ενόψει της αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», και στο πλαίσιο της πρότασης αναθεώρησης που κατέθεσε η Ελλάδα την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, κρίθηκε αναγκαίος ο καθορισμός συγκεκριμένου στόχου για το πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ, καθώς η μη έγκαιρη επίτευξη των σχετικών οροσήμων επιφέρει δημοσιονομικές επιπτώσεις και απώλεια πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Προκειμένου να διασφαλιστούν η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ, καθώς και η απρόσκοπτη υλοποίησή του, τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια του προγράμματος, που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως 2 Ιουνίου 2026, δύναται να συμβασιοποιηθούν έως 31 Αυγούστου 2026, με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Σχετική επιστολή απέστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης. προς τους επικεφαλής των τραπεζικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ καταγράφει απορρόφηση σε ποσοστό 88,7%, καθώς έχουν εγκριθεί 14.157 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 1.705.800.000 ευρώ.