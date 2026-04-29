Νέα παράταση στο δημοφιλές πρόγραμμα επιδότησης διακοπών μετά από πολλά 24ωρα ταλαιπωρίας των ενδιαφερόμενων.

Νέα παράταση μέχρι την Κυριακή 3 Μαΐου και ώρα 23:59 αποφάσισε το κυβερνητικό επιτελείο για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, καθώς τα τεχνικά προβλήματα της πλατφόρμας συνεχίστηκαν χθες Τρίτη - με τους ενδιαφερόμενους να «παλεύουν» για την υποβολή της αίτησής τους.

Υπενθυμίζεται πως σε πρώτη φάση το χρονοδιάγραμμα ήθελε τη διαδικασία των αιτήσεων να ολοκληρώνεται στις 26 Απριλίου.

Με δεδομένη τη δημοφιλία του προγράμματος αλλά κι έπειτα από το «φιάσκο» με τις αιτήσεις για το Fuel Pass, ο «αυξημένος φόρτος του συστήματος» δεν θα έπρεπε να αποτελεί δικαιολογία για την ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών, ωστόσο η νέα παράταση ελπίζουμε να επιτρέπει σε όλους τους δικαιούχους να υποβάλλουν την αίτησή τους.

Κοινωνικός Τουρισμός: Πότε και πού οι μεγαλύτερες ευκαιρίες

Το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού, που τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει αυξημένο ενδιαφέρον, ξεκινά φέτος νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, στις 18 Μαΐου 2026, και θα έχει διάρκεια 13 μηνών, καλύπτοντας ουσιαστικά δύο τουριστικές περιόδους.

Με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, θα διατεθούν συνολικά 300.000 επιταγές (vouchers), δίνοντας τη δυνατότητα σε δικαιούχους και τις οικογένειές τους να πραγματοποιήσουν οικονομικές ή και πλήρως επιδοτούμενες διακοπές.

Η επιταγή κοινωνικού τουρισμού αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ. Στην πλειονότητα των προορισμών, καλύπτονται έως έξι διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Ωστόσο, το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, προσφέροντας αυξημένες παροχές.

Ειδικότερα, σε νησιά όπως η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Κως, η Σάμος και η Ρόδος, οι δικαιούχοι μπορούν να απολαύσουν έως δέκα διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή. Ακόμη πιο ενισχυμένη είναι η στήριξη για περιοχές που έχουν πληγεί τα προηγούμενα χρόνια, όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), όπου παρέχονται έως δώδεκα δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Σημαντική είναι και η πρόβλεψη για την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης σε περιόδους αιχμής, καθώς οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% τον Αύγουστο, αλλά και στις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Για τις προαναφερθείσες περιοχές (Βόρεια Εύβοια, Έβρος και Θεσσαλία), η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, λειτουργώντας ως επιπλέον κίνητρο για την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στη διαμονή, αλλά καλύπτει και μέρος του κόστους μετακίνησης, καθώς επιδοτούνται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Οι δικαιούχοι καταβάλλουν μόλις το 25% της τιμής, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια παρέχονται δωρεάν.