Η Duffy ανακοίνωσε με ανάρτησή της την πρώτη της live εμφάνιση, 15 χρόνια μετά την απαγωγή και τον βιασμό της.
Η Ουαλή τραγουδίστρια δεν έχει εμφανιστεί live από το 2011, τη χρονιά που αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή για λόγους που αποκάλυψε 9 χρόνια αργότερα, το 2020.
Ωστόσο, είπε στους φανς της με story της στο Instagram, πως θα δώσει μία συναυλία σε «μυστική οικεία τοποθεσία στο Λονδίνο στις 5 Ιουλίου. Για τα εισιτήρια του live της όπως είπε θα γίνει κλήρωση. «Δεν θα ήθελα τίποτα άλλο παρά να παραστείτε μερικοί από εσάς» είπε η Duffy.
«Όμως είναι ένας μικρός χώρος και θα επιλέξουμε μόνο μερικούς, αλλά πραγματικά ανυπομονώ, θα πω μερικά νέα μου τραγούδια» συνέχισε.
Ωστόσο η Duffy, δεν αποκάλυψε πού θα γίνει το live, αλλά κάλεσε τους φανς να εγγραφούν για εισιτήρια για την κλήρωση. Για την συμμετοχή χρειάζεται η ημερομηνία γέννησης, ο τόπος γέννησης και τα στοιχεία επικοινωνίας, και όσοι δηλώσουν συμμετοχή θα λάβουν ένα email από την καλλιτέχνιδα που θα εξηγεί ότι «οι νικητές θα ειδοποιηθούν στις 15 Ιουνίου».
Το 2020, η Duffy αποκάλυψε τον τραγικό λόγο που αποσύρθηκε από τα πολιτιστικά δρώμενα. Όπως η ίδια εξήγησε «την βίασαν, τη νάρκωσαν και την κράτησαν αιχμάλωτη επί μέρες»και χρειάστηκε χρόνο για να ανακάμψει.
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