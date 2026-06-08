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Ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Χειροπέδες σε δύο άνδρες πέρασαν την Κυριακή (07/06) αστυνομικοί στο Περιστέρι, οι οποίοι κατηγορούνται για καλλιέργεια κάνναβης δια της υδροπονικής μεθόδου, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο κατηγορούμενοι, ημεδαποί ηλικίας 47 και 50 ετών, διαπιστώθηκε να έχουν εγκαταστήσει από κοινού, σε ισόγειο χώρο στο Περιστέρι, ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης, έχοντας δημιουργήσει τεχνητές συνθήκες ανάπτυξης μέσω ειδικού φωτισμού, εξαερισμού και ελέγχου περιβάλλοντος.

Στον χώρο εντοπίστηκαν 59 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους 25 έως 160 εκατοστά, καθώς και πάνω από 5,5 κιλά κάνναβης, πάνω από 7 κιλά κλώνων δενδρυλλίων κάνναβης, όπως και τρίμματα και νωπά φύλλα κάνναβης.

Νωρίτερα, οι κατηγορούμενοι κατελήφθησαν να κατέχουν στις οικίες τους σε περιοχές της Αθήνας, κατά περίπτωση, ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), κατεργασμένης κάνναβης(σοκολάτα),τρίμματα φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης, κοκαΐνη και ναρκωτικά δισκία, ενώ κατασχέθηκε και αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα.

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Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατασχέθηκαν συνολικά:

6 κιλά και 591,2 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK),

7 κιλά και 300 γραμμάρια κλώνοι δενδρυλλίων κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης,

3 κιλών και 250 γραμμαρίων τρίμματα φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης,

1 κιλό και 650 γραμμάρια νωπά φύλλα κάνναβης ,

59 δενδρύλλια κάνναβης,

9 γραμμάρια κοκαΐνης,

58 γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα),

9 δισκία ηρεμιστικού φαρμάκου,

4.300- ευρώ,

μοτοσικλέτα,

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

αεροβόλο πιστόλι με ένα γεμιστήρα,

πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου υδροπονικής καλλιέργειας (ηλεκτρικές λάμπες, μετασχηματιστές, χρονοδιακόπτες, μετρητές οξύτητας, θερμόμετρα, σύστημα εξαερισμού και λιπάσματα κ.α.) και

πλήθος νάιλον συσκευασιών

Σημειώνεται ότι ο 47χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν κατ’ επανάληψη για παρεμφερή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

{https://www.youtube.com/shorts/n0sp-iRtdAc}