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Τον 20χρονο εντόπισαν αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στον Άγιο Παντελεήμονα.

Χειροπέδες σε έναν 20χρονο ημεδαπό πέρασαν το απόγευμα της Δευτέρας (20/07) αστυνομικοί στον Άγιο Παντελεήμονα για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στην περιοχή έκριναν ύποπτες τις κινήσεις του 20χρονο και τον κάλεσαν για έλεγχο. Στην κατοχή του βρέθηκαν 42 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 162,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, οι οποίες προορίζονταν για διακίνηση.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.