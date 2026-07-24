Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αιτήσεων για τα χρηματικά βοηθήματα ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ για το 2026.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη (22/07) η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση των χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας για το έτος 2026 του ΟΠΕΚΑ.

Σύμφων με τον ΟΠΕΚΑ, ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν δεν υπερέβη τον αριθμό των διαθέσιμων δικαιούχων που προέβλεπε το πρόγραμμα και έτσι δεν απαιτήθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης, Όλες οι αιτήσεις που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα.

Η πρώτη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ προς τους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Ιουλίου.

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 1.614.600 ευρώ και αφορά 1.658 τρίτεκνες και 454 πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

Το ύψος του χρηματικού βοηθήματος ανέρχεται σε 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο δικαιούχο και σε 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) που δηλώθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης.

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Για το έτος 2026, η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 2.210.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στήριξη του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας προς τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.