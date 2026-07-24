Η Μέγκαν Μαρκλ δημοσίευσε ένα φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές με την οικογένειά της.

Η Μέγκαν Μαρκλ μέσω ανάρτησής της στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media χάρισε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους μία γεύση από τις καλοκαιρινές της διακοπές με την οικογένειά της.

Στο καρουζέλ φωτογραφιών που δημοσίευσε την Πέμπτη, συμπεριέλαβε ξέγνοιαστες στιγμές στην παραλία, απαθανατίζοντας τα παιδιά της, τον 7χρονο πρίγκιπα Άρτσι και την 5χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ, ενώ δεν έλειψαν και τα κοινά στιγμιότυπα με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του people.com, η οικογένεια των Σάξες ταξίδεψε στην Πορτογαλία απολαμβάνοντας της καλοκαιρινές τους διακοπές, ενώ έκαναν και μία σύντομη στάση στο Άλθορπ της Αγγλίας, όπυ βρίσκεται το μνήμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

{https://www.instagram.com/p/DbJaOoegacm/?hl=el&img_index=12}

Μία από τις φωτογραφίες απαθανατίζει τον πρίγκιπα Χάρι, να περπατάει με τα παιδιά του στους χώρους του κτήματος, ενώ άλλη παρουσιάζει τις ξέγνοιαστες στιγμές της οικογένειας σε παραλία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε μία από τις εικόνες εμφανίζεται ο Χάρι μέσα στην πισίνα με την Λίλιμπετ και τον Άρτσι. Άλλες φωτογραφίες παρουσιάζουν τη Μέγκαν και τον Χάρι να γελούν, ενώ μια άλλη απαθανατίζει τον Άρτσι στο πιλοτήριο ενός αεροπλάνου.