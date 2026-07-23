Ο καιρός... τρελάθηκε από καύσωνα σε καταιγίδες με την ΕΜΥ να εκδίδει έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - 11 περιοχές σε Red Code την Παρασκευή.

Σημαντική μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός την Παρασκευή 24 Ιουλίου, καθώς ένα κύμα κακοκαιρίας εξπρές θα επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας με βροχές, ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Τα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως από το μεσημέρι και μετά, με μεγαλύτερη ένταση στα ηπειρωτικά τμήματα. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν περιοχές από την Πελοπόννησο έως τη Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και τμήματα του βορειοανατολικού Αιγαίου, των Κυκλάδων, της βόρειας Κρήτης και των νησιών του ανατολικού Αιγαίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του MEGA Γιάννη Καλλιάνου, ισχυρά φαινόμενα αναμένονται κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο, την κεντροανατολική Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία, όπου δεν αποκλείονται έντονες καταιγίδες, δυνατές βροχές, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι.

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Αλλαγή σκηνικού στην Αττική

Στην Αττική ο καιρός θα ξεκινήσει με καλές συνθήκες και ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα. Κατά τη διάρκεια του απογεύματος αναμένονται μπόρες, βροχές και πιθανές ισχυρές καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ισχυρά φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου προβλέπονται ισχυρές βροχές, μπουρίνια, τοπικές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

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Βελτίωση από το Σάββατο – Άνοδος θερμοκρασίας την Κυριακή

Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως σε τμήματα της ανατολικής Στερεάς, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες και πιθανώς τη βόρεια Κρήτη, ενώ σταδιακά θα εξασθενήσουν. Από την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 33 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νότια νησιωτικά τμήματα θα κυμανθεί στους 30 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

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Επί ποδός για την κακοκαιρία εξπρές με ισχυρές καταιγίδες - 11 περιοχές σε Red Code την Παρασκευή

Λόγω της κακοκαιρίας που θα βάλει σε παρένθεση για ένα 24ωρο το ελληνικό καλοκαίρι εξαιτίας των έντονων και κατά τόπους ισχυρών φαινομένων που θα σαρώσουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας εκδόθηκε έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, από αύριο, Παρασκευή 24 Ιουλίου, έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα τέθηκε σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός μετά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

α. Για αύριο, Παρασκευή, ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στις Σποράδες, στην Κεντρική και τη Βόρεια Εύβοια και στα παράλια των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Μαγνησίας. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Ημαθία, την Πιερία, την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, τη Φθιώτιδα και τη Νότια Εύβοια.

β. Για αύριο, Παρασκευή, στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ.

γ. Τα φαινόμενα το Σάββατο θα περιοριστούν στο Αιγαίο και θα είναι τοπικά ισχυρά στις Σποράδες, στο Βόρειο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο (Θάσο, Λήμνο, Σαμοθράκη).

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Red Code για 11 περιοχές: Η λίστα

Παράλληλα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) για αύριο 11 περιοχές και συγκεκριμένα τις εξής:

* Περιφέρεια Αττικής

* Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

* Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας (συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας

* Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

* Περιφερειακή Ενότητα Θάσου και Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Νήσος Σαμοθράκη), της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

* Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

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