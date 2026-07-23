Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες θανάτου της 40χρονης γυναίκας που εντοπίστηκε με μαχαιριές στην Άνω Πόλη Σύρου, οι πρώτες πληροφορίες.

Στη Σύρο εντοπίστηκε νεκρή 40χρονη γυναίκα με τραύματα από μαχαίρι στην Άνω Πόλη.

Η σορός της μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αστυνομικές Αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει πραγματοποιηθεί προσαγωγή δύο ατόμων που φέρεται να σχετίζεται με την υπόθεση σύμφωνα με το cyclades24.gr.

Τι προηγήθηκε του περιστατικού

Το 40χρονο θύμα φέρεται να είχε μεταβεί στο σπίτι ενός ζευγαριού σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του ALPHA καθώς υπήρχε προηγούμενη αντιδικία με ένα από τα δύο πρόσωπα . Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, η κατάσταση φέρεται να ξέφυγε και ακολούθησε έντονο επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου βγήκε μαχαίρι και η γυναίκα δέχθηκε τραύματα. Αποχώρησε αιμόφυρτη όπου και εντοπίστηκε με τις αρχές να ειδοποιούνται άμεσα. Δυστυχώς η γυναίκα λόγω του τραύματος κατέληξε λίγο αργότερα.

Το ζευγάρι οδηγήθηκε στην Ασφάλεια, όπου εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Οι Αρχές διερευνούν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των εμπλεκόμενων προσώπων.

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