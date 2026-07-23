Πίσω από τις κάμερες του νέου βίντεο κλιπ της Marseaux.

Μετά το viral success του «Γρανίτα Λεμόνι», η Marseaux ετοιμάζεται να παρουσιάσει το πολυαναμενόμενο music βίντεο του τραγουδιού και μοιράζεται αποκλειστικές backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα.

Το single έχει ήδη ξεπεράσει τα 600.000 streams μέσα σε μόλις έναν μήνα από την κυκλοφορία του, ενώ ο ήχος του στο TikTok έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα από 13.000 videos, καθιερώνοντάς το ως ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά summer anthems της χρονιάς.

Σε σκηνοθεσία της Κασσάνδρας Powell και χορογραφία του Bill Roxenos, το music video υπόσχεται μια φρέσκια, καλοκαιρινή και απόλυτα Gen Z αισθητική, δίνοντας εικόνα στο τραγούδι που έχει ήδη γίνει το soundtrack του φετινού καλοκαιριού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Λίγες μέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία του, δείτε αποκλειστικές backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα και πάρτε μια πρώτη γεύση από το visual κόσμο του «Γρανίτα Λεμόνι».

{https://www.instagram.com/p/DbDH7CxPcvY/?hl=en}