Η Ελένη Τσολάκη ποζάρει με το απόλυτο look του καλοκαιριού.

Μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και την απαιτητική καθημερινότητα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ελένη Τσολάκη, η οποία απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η παρουσιάστρια ετοίμασε τις βαλίτσες της με προορισμό τη Σύρο και μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την απόδρασή της στο γοητευτικό νησί των Κυκλάδων.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, η Ελένη Τσολάκη ποζάρει χαμογελαστή, φορώντας ένα εντυπωσιακό λευκό σετ, με πορτοκαλί λεπτομέρειες που προσδίδουν μία έντονα καλοκαιρινή νότα στην τελική της εμφάνιση.

Παράλληλα, απαθανάτισε εικόνες από τη Χώρα της Σύρου, απολαμβάνοντας τις βόλτες της στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια του νησιού. Το χαμόγελό της, επιβεβαιώνει ότι διανύει μία ήρεμη περίοδο στη ζωή της.

«Καλώς σε βρήκα Σύρο», έγραψε στη σχετική λεζάντα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DbFyO3Ujkew/?hl=el&img_index=1}

Η γνωστή παρουσιάστρια φαίνεται να «εκμεταλλεύεται» την περίοδο αυτή για ξεκούραση, ενώ παράλληλα, δημιουργεί νέες αναμνήσεις έχοντας στο πλευρό της την κόρη της.

Συγκεκριμένα, πριν από μερικές ημέρες, είχε δημοσιεύσει ένα κοινό στιγμιότυπο, στο οποίο εμφανίζεται χαμογελαστή μέσα στην παιδική χαρά να παρακινεί την κόρη της για παιχνίδι, ενώ νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί η βάφτιση της μικρής, όπου πήρε και το όνομα Μαρία.

{https://www.instagram.com/p/DaidbTzocUG/?hl=el}