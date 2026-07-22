Η Ελλάδα φημίζεται για τις αμέτρητες παραλίες της, τα εντυπωσιακά νερά της και τις όμορφες ακρογιαλιές της, με πολλές από αυτές να αποτελούν σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες που καταφθάνουν στις περιοχές ακόμη και από το εξωτερικό.

Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς της Μεσογείου για καλοκαιρινές διακοπές. Οι εντυπωσιακές παραλίες, οι μικροί και μεγαλύτεροι κολπίσκοι, τα καθαρά κρυστάλλινα νερά συνθέτουν ένα μοναδικό μωσαϊκό, σπάνιας φυσικής ομορφιάς, που μπορεί να εντυπωσιάσει κάθε επισκέπτη.

Από τους εξωτικούς κολπίσκους του Ιονίου μέχρι τις εντυπωσιακές ακτές του Αιγαίου, η χώρα διαθέτει τοπία που ξεχωρίζουν για την ομορφιά τους.

Ανάμεσα στους κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς της χώρας, είναι και τα Σύβοτα που απλώνονται στις ακτές του Ιονίου Πελάγους και θεωρούνται ένα από τα πιο γοητευτικά τοπία της Θεσπρωτίας.

Καλοκαιρινές διακοπές στα Σύβοτα

Τα Σύβοτα βρίσκονται στο βορειοδυτικό άκρο της Ελλάδας, στον νομό Θεσπρωτίας, στις ακτές του Ιονίου Πελάγους. Πρόκειται για έναν από τους δημοφιλέστερους παραθαλάσσιους προορισμούς της Ηπείρου, γνωστό για τα τιρκουάζ νερά, τους καταπράσινους κόλπους και τα νησάκια που σχηματίζουν ένα μοναδικό φυσικό σύμπλεγμα απέναντι από τον οικισμό.

Η απόσταση από την Αθήνα ανέρχεται περίπου 470 χιλιόμετρα, ενώ από τη Θεσσαλονίκη, η απόσταση είναι περίπου 330 χιλιόμετρα, με τη διαδρομή να διαρκεί περίπου 3,5 έως 4 ώρες.

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Τα Σύβοτα αποτελούν ιδανική βάση για εξερεύνηση της Θεσπρωτίας και της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου.

Η περιοχή είναι γνωστή για τα καταπράσινα νησάκια της, τους προστατευμένους όρμους και τα διάφανα νερά της, στοιχεία που της έχουν χαρίσει τον χαρακτηρισμό «Καραϊβική της Ηπείρου». Σε μικρή απόσταση βρίσκεται η Παραλία Μπέλα Βράκα, μία από τις πιο ιδιαίτερες παραλίες της Ελλάδας, στην οποία οι επισκέπτες φτάνουν περπατώντας μέσα από μια ρηχή λωρίδα θάλασσας που ενώνει την ακτή με το νησάκι Μουρτεμένο.

Αν και πολλές από τις ακτές στα Σύβοτα ξεχωρίζουν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, μία είναι αυτή που μπορεί να μαγέψει κάθε επισκέπτη.

Ο λόγος για την παραλία Πισίνα, με το όνομά της να αντιπροσωπεύει πλήρως τη συνολική εικόνα.

Η παραλία Πισίνα στα Σύβοτα

Η Παραλία Πισίνα βρίσκεται στο μικρό νησί Μαύρο Όρος, απέναντι από τα Σύβοτα, και είναι προσβάσιμη αποκλειστικά από τη θάλασσα. Οι επισκέπτες μπορούν να φτάσουν στο σημείο με σκάφη ή με θαλάσσια ταξί, με τη διαδρομή να περνάει ανάμεσα απο καταπράσινα νησάκια που περιβάλλουν τον οικισμό.

Το όνομά της δεν είναι τυχαίο. Τα νερά της έχουν εντυπωσιακή διαύγεια και μοναδικές αποχρώσεις του γαλάζιου και του σμαραγδένιου, δημιουργώντας την αίσθηση μιας φυσικής πισίνας.

Η ακτή χαρακτηρίζεται από βότσαλο και περιβάλλεται από βράχους και πυκνή βλάστηση που μοιάζει να αγγίζει τη θάλασσα, συνθέτοντας ένα τοπίο ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς.

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Η παραλία παραμένει σχεδόν ανέπαφη από την τουριστική ανάπτυξη και δεν διαθέτει οργανωμένες εγκαταστάσεις. Αυτός ο αυθεντικός χαρακτήρας είναι και ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά της, καθώς ο επισκέπτης απολαμβάνει το φυσικό περιβάλλον χωρίς τις ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Το γραφικό λιμάνι των Συβότων, με τις ψαροταβέρνες, τα καφέ και τη μαρίνα του, αποτελεί ιδανικό σημείο για περίπατο και χαλάρωση μετά την επιστροφή από τη θάλασσα.

Έτσι, η Παραλία Πισίνα αποτελεί δικαιολογημένα ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα των Συβότων και μία από τις πιο εντυπωσιακές ακτές της Ελλάδας.