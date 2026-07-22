Ακολουθούν ο ναύαρχος Αποστολάκης, επιβεβαίωση για Τελιγιορίδου- Πρέπει πρώτα να ανεξαρτητοποιηθεί η Κασιμάτη.

Προ των πυλών της Χαριλάου Τρικούπη βρίσκεται ο Μιχάλης Χουρδάκης.

Εκλέχτηκε βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας στην Α΄ Θεσσαλονίκης από την οποία και διαγράφτηκε, έμεινε ανεξάρτητος εκπροσωπώντας τους ανεξάρτητους βουλευτές στο προεδρείο της Βουλής, ενώ εν συνεχεία εντάχτηκε στο Κίνημα Δημοκρατίας στο οποίο και ανέλαβε εκπρόσωπος Τύπου. Αποχώρησε από το κόμμα Κασσελάκη τον περασμένο Ιούνιο και ένα μήνα εντάσσεται στο ΠΑΣΟΚ! Η επιτομή της ...συνέπειας δηλαδή!

Οι πληροφορίες επιμένουν πως θα ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ και ο ναύαρχος Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ επιβεβαιώνεται η στήλη για το φλερτ της Χαριλάου Τρικούπη με την Ολυμπία Τελιγιορίδου.

Βέβαιη τέλος είναι η ένταξη της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ αλλά θα πρέπει πρώτα να ανεξαρτητοποιηθεί, ενώ η "μεταγραφή" της Θεοδώρας Τζάκρη προς το παρόν τουλάχιστον απομακρύνεται...

Β.Σκ.