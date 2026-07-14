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Πώς παραίτηση της γνωστής δημοσιογράφου από το βουλευτικό αξίωμα θα έφερνε τον Στέφανο στη Βουλή!

Η πόρτα άνοιξε με την παραίτηση του Συμεών Κεδίκογλου τον οποίο θα ακολουθήσουν στην έξοδο τουλάχιστον δέκα ακόμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είτε παραιτούμενοι, ούτε ανεξαρτητοποιούμενοι.

Εκείνη πάντως που δεν μπορεί να παραιτηθεί είναι η Πόπη Τσαπανίδου!

Με δεδομένο βλέπετε οι υπόλοιποι του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ που ακολουθούν έχουν συνταχθεί με την ΕΛ.Α.Σ. (Μιχάλης Καλογήρου, Αθανάσιος Τσακρής και Ζωρζέτα Λάλη) η θέση της Τσαπανίδου οδεύει προς τον ...Στέφανο Κασσελάκη!

Υπάρχει βεβαίως και η Τζένη Λειβαδάρου, πλην όμως δύσκολα θα λάμβανε την έδρα για τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Η Τσαπανίδου είναι λοιπόν ...καταδικασμένη να παραμείνει βουλευτής, έστω και ανεξάρτητη!

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Τ.Τε.