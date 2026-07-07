Παραιτήθηκε από τους Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο η Γιώτα Πούλου.

Μαντήλι… κούνησε και η Γιώτα Πούλου στον Στέφανο Κασσελάκης ανακοινώνοντας την αποχώρησή της.

Όπως σημειώνει: «Επιλέγω να μην κοινοποιήσω δημόσια τη δήλωση της αποχώρησής μου, που κατέθεσα σήμερα στο Εκτελεστικό Γραφείο, παρά μόνο δύο αποσπάσματά της.

Το πρώτο για το τι θα συνεχίσω να κάνω και το δεύτερο που απευθύνεται στους συντρόφους/σες, συναγωνιστές/τριες, μέλη των Δημοκρατών Π.Κ.:

- «Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τη δημοκρατική και προοδευτική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη νεοφιλελεύθερη δεξιά της ΝΔ και για το μέτωπο δημοκρατικών δυνάμεων, κομμάτων και ανθρώπων, χωρίς το οποίο αυτή η εναλλακτική δεν μπορεί να υλοποιηθεί».

- «Έμαθα πολλά μέσα από τη συμπόρευσή μας, ζήσαμε πολλά και δύσκολα σε λίγο χρόνο και είμαι σίγουρη ότι θα ανταμώνουμε ξανά στους κοινωνικούς αγώνες».

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Η ανακοίνωση του κόμματος

«Συμπορευτήκαμε με τη Γιώτα Πούλου από την ίδρυση του Κόμματος μας, μέχρι και χθες που κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με τη σημαία των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ.

Ευχόμαστε να συνεχίσει σε όποιο μετερίζι κι αν βρεθεί τον αγώνα μας για τον τόπο, τους πολίτες της Βοιωτίας και για μια ΖΩΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ».