Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται έως το ποσό των 6,9 εκατ. ευρώ και θα καταβληθεί σε πέντε δόσεις.

Στην απόκτηση του 51% της πολωνικής E-XIM IT S.A. προχωρά ο Όμιλος QnR, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για στοχευμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η σχετική συμφωνία υπεγράφη οριστικά και αφορά την είσοδο της ελληνικής εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της E-XIM IT, η οποία είναι εισηγμένη στην αγορά NewConnect του Χρηματιστηρίου της Βαρσοβίας.

Η E-XIM IT, που ιδρύθηκε το 2014, συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον εξειδικευμένων εταιρειών στην Πολωνία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, με αποκλειστική εξειδίκευση στην πλατφόρμα ServiceNow. Παράλληλα, διαθέτει δύο από τις υψηλότερες διαβαθμίσεις συνεργασίας στο παγκόσμιο οικοσύστημα της ServiceNow, ως Elite Partner (Reseller) και Premier Partner (Consulting & Implementation), γεγονός που επιβεβαιώνει την τεχνογνωσία της στην υλοποίηση σύνθετων έργων.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται έως το ποσό των 6,9 εκατ. ευρώ και θα καταβληθεί σε πέντε δόσεις. Οι δύο πρώτες δόσεις είναι σταθερές, ενώ οι τρεις επόμενες συνδέονται με την επίτευξη συγκεκριμένων οικονομικών στόχων από την πολωνική εταιρεία. Επιπλέον, η συμφωνία προβλέπει δικαίωμα εξαγοράς επιπλέον ποσοστού έως 31,62% της E-XIM IT το 2029, δίνοντας στη QnR τη δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης της συμμετοχής της στο μέλλον.

