Το Freedom 250 δημιουργήθηκε μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και έχει εξελιχθεί στο βασικό όχημα για ορισμένες από τις πιο προβεβλημένες επετειακές εκδηλώσεις της κυβέρνησης.

Μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις με σημαντικά συμφέροντα έναντι της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων οι Boeing, Lockheed Martin, Oracle, Palantir και United Airlines, συγκαταλέγονται στους χορηγούς του «Freedom 250», της πρωτοβουλίας που στηρίζεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον εορτασμό των 250 χρόνων από την αμερικανική ανεξαρτησία.

Σύμφωνα με ανάλυση του CNBC, συνολικά 14 εταιρείες χρηματοδοτούν τόσο το Freedom 250 όσο και το America250, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που υποστηρίζει την επίσημη διακομματική επιτροπή που δημιούργησε το Κογκρέσο για την επέτειο. Η διπλή αυτή χρηματοδότηση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σε οργανώσεις διαφάνειας και ειδικούς σε θέματα δεοντολογίας, οι οποίοι προειδοποιούν ότι δημιουργείται ένας νέος μηχανισμός μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην προεδρική εξουσία.

Αν και το CNBC αναφέρει ότι δεν βρήκε στοιχεία που να συνδέουν τις χορηγίες με συγκεκριμένες κυβερνητικές αποφάσεις ή επιχειρηματικές διευκολύνσεις, επισημαίνει ότι πολλές από τις εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα διαθέτουν σημαντικές συμβάσεις με το αμερικανικό Δημόσιο ή εκκρεμή ρυθμιστικά και φορολογικά ζητήματα που εξαρτώνται από την κυβέρνηση Τραμπ.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη δομή χρηματοδότησης του Freedom 250. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των New York Times, δωρητές που συνεισφέρουν τουλάχιστον 500.000 δολάρια αποκτούν προνομιακή πρόσβαση στις εκδηλώσεις, ενώ χορηγίες ύψους 1 εκατ. δολαρίων συνοδεύονται από ιδιωτική δεξίωση με τον πρόεδρο και δυνατότητα φωτογράφισης μαζί του. Για δωρεές άνω των 10 εκατ. δολαρίων προβλέπονται ακόμη μεγαλύτερα προνόμια, όπως αποκλειστική πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις, δημόσιες παρεμβάσεις και ειδική προβολή των εταιρικών λογοτύπων.

«Η ανησυχία δεν αφορά τη χρηματοδότηση μιας εθνικής γιορτής, αλλά το γεγονός ότι αυτή η γιορτή φαίνεται να προσφέρει πρόσβαση στον πρόεδρο σε εταιρείες που έχουν ανοιχτές υποθέσεις με την κυβέρνησή του», δήλωσε ο Μπρους Φριντ, πρόεδρος του Κέντρου Πολιτικής Λογοδοσίας.

Το Freedom 250 δημιουργήθηκε μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και έχει εξελιχθεί στο βασικό όχημα για ορισμένες από τις πιο προβεβλημένες επετειακές εκδηλώσεις της κυβέρνησης, όπως η «Μεγάλη Αμερικανική Κρατική Έκθεση» στην Ουάσιγκτον, ένας αγώνας IndyCar στην πρωτεύουσα και διοργανώσεις της UFC στον Λευκό Οίκο.

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Την ίδια ώρα, η επίσημη πρωτοβουλία America250 φαίνεται να έχει λάβει πολύ μικρότερη χρηματοδότηση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το CNBC, μέχρι τις αρχές Ιουνίου είχε λάβει μόλις 25 εκατ. δολάρια, ενώ σχεδόν 80 εκατ. δολάρια σε σχετικές επιχορηγήσεις κατευθύνθηκαν προς την Εθνική Ίδρυση Πάρκων, η οποία συνδέεται με τις εκδηλώσεις του Freedom 250.

Οι επικριτές της πρωτοβουλίας υποστηρίζουν ότι οι εορτασμοί έχουν λάβει έντονα κομματικό χαρακτήρα και λειτουργούν περισσότερο ως εκδηλώσεις πολιτικής προβολής του Τραμπ παρά ως εθνικός εορτασμός ενότητας. Δημοκρατικοί βουλευτές κατηγόρησαν το Freedom 250 για παραπλανητικές πρακτικές προς τους χορηγούς και για αδιαφανή διαχείριση των χρημάτων.

Παράλληλα, οι εκδηλώσεις έχουν αντιμετωπίσει και πρακτικά προβλήματα, καθώς αρκετές πολιτείες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν επισήμως, επικαλούμενες υψηλό κόστος και ανησυχίες για τον πολιτικό χαρακτήρα της διοργάνωσης, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για χαμηλή προσέλευση, τεχνικές δυσλειτουργίες και αποχωρήσεις καλλιτεχνών που υποστήριξαν ότι δεν είχαν ενημερωθεί για την κομματική διάσταση των εκδηλώσεων.