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Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε η Ελένη Χατζίδου από την εν πλω εξόρμηση στη Χαλκιδική.

Σε καλοκαιρινή διάθεση βρίσκεται η Ελένη Χατζίδου, η οποία μαζί με τον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου, την κόρη τους και τις οικογένειές τους, πραγματοποίησαν μία σύντομη απόδραση εν πλω στα νερά της Χαλκιδικής.

Η ερμηνεύτρια και παρουσιάστρια, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα από την καλοκαιρινή τους απόδραση αναρτώντας ορισμένα στιγμιότυπα μέσα από το ιστιοπλοϊκό.

Σε μία από τις αναρτήσεις της μάλιστα, θέλησε να μοιραστεί μερικές από τις σκέψεις της για τον πατέρα της, ο οποίος έδειχνε ιδιαίτερα χαρούμενος κάνοντας την βουτιά του στα καταγάλανα νερά της Χαλκιδικής:

«Οικογενειακή απόδραση στα πανέμορφα νερά της Χαλκιδικής!

Για κάποιους μπορεί να φαίνεται κάτι απλό… Για τους γονείς μου όμως, που όσο μεγαλώνουν κάποια πράγματα στην καθημερινότητά τους γίνονται πιο δύσκολα, μια κρουαζιέρα με ιστιοπλοϊκό έμοιαζε σχεδόν με μακρινό όνειρο.

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Ο μπαμπάς μου μού είχε πει χαρακτηριστικά πως είχε να δει τον βυθό της θάλασσας από το Γυμνάσιο…

Φανταστείτε λοιπόν πώς ένιωσα όταν τον είδα σήμερα να βουτάει στη θάλασσα σαν μικρό παιδί.

Τελικά, αυτές είναι οι στιγμές που μένουν.

Περάσαμε υπέροχα και βάλαμε άλλη μία πανέμορφη οικογενειακή ανάμνηση στη συλλογή μας.

Και όσο μπορούμε να τις δημιουργούμε, θα το κάνουμε».

Σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου, δημοσίευσε νέα στιγμιότυπα από τις οικογενειακές τους αποδράσεις. Στις φωτογραφίες, απεικονίζεται η ίδια να ποζάρει στην πλώρη του ιστιοπλοϊκού, ενώ σε άλλα εμφανίζεται να κρατάει στην αγκαλιά της την κόρη της.

«Σαλπάροντας μέσα στο μπλε», έγραψε στη σχετική λεζάντα.

{https://www.instagram.com/p/DcLWJD8Dekf/?hl=el&img_index=1}