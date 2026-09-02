Οι κοινές τους φωτογραφίες από το παρελθόν.

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για τον Ετεοκλή Παύλου και την Ελένη Χατζίδου, καθώς η κόρη τους, Μελίτα, έχει τα γενέθλιά της.

Η Μελίτα, γιορτάζει φέτος τα έβδομα γενέθλιά της και με αφορμή την ημέρα ο πατέρας της προχώρησε σε μία διαφορετική και άκρως τρυφερή ανάρτηση αφιερωμένη σε εκείνη.

Συγκεκριμένα, θέλησε να της ευχηθεί με τον δικό του τρόπο αναρτώντας στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media δύο κοινές τους φωτογραφίες από το παρελθόν, από όταν η μικρή Μελίτα ήταν νεογέννητη.

Ο Ετεοκλής Παύλου, μέσω της ανάρτησής του θέλησε να αποτυπώσει μερικές από τις σκέψεις του γράφοντας χαρακτηριστικά:

«7 σήμερα! Η ζωή τώρα αρχίζει. Τα καλύτερα έρχονται. Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός… Χρόνια πολλά καρδούλα μου, για πάντα μαζί!».

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Μάλιστα, το ζευγάρι, φρόντισε να κάνει την ημέρα της Μελίτας, ακόμη πιο ξεχωριστή, καθώς της οργάνωσαν ένα πάρτι – έκπληξη στο σπίτι, με τα ροζ μπαλόνια και τους μονόκερους να «κλέβουν» τις εντυπώσεις.

Το πρωί της Τετάρτης, η Ελένη Χατζίδου, θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα στην κόρη της, δημοσιεύοντας ένα ξεχωριστό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

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