Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Απρίλιο του 2025 σε σχολείο της Λάρισας.

Σε συνολική ποινή φυλάκισης εννέα ετών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας 58χρονος εκπαιδευτικός, ο οποίος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για πορνογραφία ανηλίκων.

Το δικαστήριο αποφάσισε παράλληλα ότι η έφεση δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, ο καταδικασθείς θα παραμείνει στο Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών, όπου βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος από τον Απρίλιο του 2025.

Οι πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε φέρεται να σημειώθηκαν την άνοιξη του 2025 σε σχολείο της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με ανήλικη μαθήτρια.

Η αποκάλυψη στην ψυχολόγο του σχολείου

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ανήλικη είχε μιλήσει αρχικά στη σχολική ψυχολόγο για όσα συνέβαιναν με τον εκπαιδευτικό μέσα στους χώρους του σχολείου, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

Παράλληλα, είχε αναπτυχθεί επικοινωνία μεταξύ των δύο μέσω μηνυμάτων. Η ψυχολόγος ενημέρωσε τη διεύθυνση του σχολείου και στη συνέχεια την οικογένεια της μαθήτριας, η οποία απευθύνθηκε στις αρμόδιες Αρχές.

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Ο 58χρονος παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου την κατηγορία που αφορούσε την πορνογραφία ανηλίκων, αρνήθηκε όμως ότι προχώρησε σε πράξεις ασέλγειας με τη μαθήτρια.

Όπως υποστήριξε, η ανήλικη ήταν εκείνη που τον είχε προσεγγίσει αρχικά, προκειμένου να συζητήσουν για ζητήματα θρησκείας, καθώς ο ίδιος ήταν και θεολόγος.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, η επικοινωνία τους στη συνέχεια επεκτάθηκε σε θέματα σεξουαλικού περιεχομένου και άρχισαν να ανταλλάσσουν μηνύματα.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Ο εισαγγελέας, κατά την αγόρευσή του, εισηγήθηκε την ενοχή του κατηγορουμένου και για τις δύο πράξεις. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα στοιχεία της δικογραφίας και στην κατάθεση της σχολικής ψυχολόγου, επισημαίνοντας ότι από αυτά δεν προέκυπτε πως οι καταγγελίες της ανήλικης ήταν αναληθείς.

Το δικαστήριο τελικά τον έκρινε ομόφωνα ένοχο και για τις δύο κατηγορίες.

Μετά την αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου έντιμου βίου, του επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης εννέα ετών. Η έφεση, ωστόσο, δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα ο 58χρονος να επιστρέψει στις φυλακές Γρεβενών.