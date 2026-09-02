Η επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός.

«Λευκός καπνός» βγήκε από τις διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού με την Τζιρόνα για τον Αζεντίν Ουναΐ, καθώς οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για την επιστροφή του 26χρονου Μαροκινού μέσου στην Αθήνα.

Το «τριφύλλι» προχώρησε σε μία εξαιρετικά μεγάλη οικονομική επένδυση για να ολοκληρώσει τη συμφωνία, η οποία φτάνει συνολικά τα 16 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 14 εκατ. ευρώ αφορούν το εγγυημένο ποσό, ενώ προβλέπονται επιπλέον 2 εκατ. ευρώ σε μπόνους επίτευξης στόχων. Παράλληλα, η Τζιρόνα διατηρεί ποσοστό 20% σε περίπτωση μεταπώλησης του ποδοσφαιριστή.

Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το τετραετές συμβόλαιο που εξασφάλισε ο Ουναΐ, καθώς οι ετήσιες απολαβές του αναμένεται να φτάσουν τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ουναΐ αναμένεται πλέον στην Αθήνα το βράδυ της Τετάρτης, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ολοκληρώσει και τυπικά την επιστροφή του στους «πράσινους».

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Η συμφωνία με την Τζιρόνα αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, ξεπερνώντας το φράγμα των 15 εκατομμυρίων ευρώ.

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Οι άνθρωποι του συλλόγου επέμειναν για την ολοκλήρωση του deal, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στις διαπραγματεύσεις, και τελικά κατάφεραν να φέρουν ξανά στην Αθήνα έναν ποδοσφαιριστή που είχε ξεχωρίσει ιδιαίτερα στο πρώτο του πέρασμα από την ομάδα τη σεζόν 2024/25. Ο Μαροκινός στην πρώτη του θητεία στον Παναθηναϊκό είχε 34 εμφανίσεις, σκοράροντας 5 γκολ και μοιράζοντας 5 ασίστ.

Με την απόκτηση του Ουναΐ μεγαλώνει η μαροκινή παροικία στον Παναθηναϊκό, καθώς στους πράσινους αγωνίζονται ήδη οι Ανάς Ζαρουρί και Ιμράν Λουζά.

Τα highlights του Ουναΐ τη σεζόν 2024/25

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