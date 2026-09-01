Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό με τον φέρνει σε λίγη ώρα τον Γκουστάβο Πουέρτα και να αποχωρεί για την Χαλ ο Χρήστος Μουζακίτης.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό καθώς η ομάδα του Πειραιά βάζει στο δυναμικό της τον Γκουστάβο Πουέρτα, έναν δυναμικό μέσο, πληρώνοντας την ρήτρα 16 εκατ. ευρώ που είχε στο συμβόλαιό του με την Ρασίνγκ Σανταντέρ.

Αντίθετο δρόμο θα ακολουθήσει ο Χρήστος Μουζακίτης. Σύμφωνα με Άγγλο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός έφτασε σε deal με τη Χαλ για την πώληση του Χρήστου Μουζακίτη. Στον δρόμο που χάραξε ο Κωνσταντής Τζολάκης βαδίζει ο Χρήστος Μουζακίτης, σύμφωνα με Άγγλο δημοσιογράφο.

Συγκεκριμένα, ο Πιτ Ο’ Ρουρκ αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ πως η Χαλ έφτασε σε deal με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του 19χρονου Έλληνα χαφ (1,80μ.).

{https://x.com/SportsPeteO/status/2094752044078841983?s=20}