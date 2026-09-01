Φέτος, η Πολωνία αναμένεται να δαπανήσει περίπου 61,45 δισ. δολάρια για τις βασικές αμυντικές δαπάνες, ποσό που την κατατάσσει στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Καθώς η Πολωνία «χτίζει» τον μεγαλύτερο στρατό της Ευρώπης, στρέφεται προς εγχώριες και άλλες εταιρείες άμυνας της Κεντρικής Ευρώπης, επιδιώκοντας να μειώσει την εξάρτησή της από προμηθευτές που βρίσκονται σε μακρινές χώρες και δεν μπορούν να αυξήσουν γρήγορα τις παραδόσεις, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους και στελέχη εταιρειών.

Οι πολωνικές αμυντικές δαπάνες για προμήθειες από εγχώριες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων κοινοπραξιών με άλλες εταιρείες της Κεντρικής Ευρώπης, έχουν σχεδόν τετραπλασιαστεί από το 2022, φτάνοντας πέρυσι τα 8,15 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Εξοπλισμών που ανέλυσε το Reuters.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει οδηγήσει σε αύξηση των αμυντικών δαπανών σε ολόκληρη την Ευρώπη, ωστόσο στην Πολωνία η άμυνα αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, καθώς η χώρα συνορεύει με την Ουκρανία και θεωρεί τη Ρωσία υπαρξιακή απειλή, σύμφωνα με αξιωματούχους.

«Χτίζουμε τον μεγαλύτερο στρατό ξηράς στην Ευρώπη», δήλωσε στο Reuters ο υφυπουργός Κρατικής Περιουσίας Κόνραντ Γκολότα.

Αλλαγή στρατηγικής

Οι πολωνικές αμυντικές εταιρείες που συνδέονται με το κράτος αύξησαν εκ νέου τις επενδύσεις τους τον τελευταίο χρόνο, ενώ περισσότεροι από δώδεκα κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι εταιρειών και ειδικοί δήλωσαν στο Reuters ότι η νέα στρατηγική της Βαρσοβίας σηματοδοτεί μια αλλαγή στρατηγικής, η οποία δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις αμυντικές επιχειρήσεις της περιοχής.

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Φέτος, η Πολωνία αναμένεται να δαπανήσει περίπου 61,45 δισ. δολάρια για τις βασικές αμυντικές δαπάνες, ποσό που την κατατάσσει στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ, μετά τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία, σύμφωνα με στοιχεία του ΝΑΤΟ.

Αν και συστήματα υψηλού κόστους, όπως τα Patriot, Abrams και F-35, παραμένουν σημαντικά, Πολωνοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι η επέκταση της εγχώριας και περιφερειακής παραγωγής drones, πυρομαχικών και άλλου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ευρέως έχει καταστεί προτεραιότητα.

«Δεν πρόκειται απλώς για μια επένδυση που διασφαλίζει ότι θα έχουμε μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη αμυντική βιομηχανία, η οποία λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη για την πολωνική οικονομία, αλλά για ζήτημα ανεξαρτησίας της εφοδιαστικής αλυσίδας», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίζ.

«Διασφαλίζει την ανεξάρτητη τροφοδοσία της γραμμής του μετώπου, εφόσον παραστεί ανάγκη», πρόσθεσε.

Μέχρι πρόσφατα, αμυντικές εταιρείες από χώρες όπως η Τσεχία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία είχαν περιορισμένη παρουσία στην Πολωνία, η οποία βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε κρατικούς παραγωγούς, όπως η PGZ, και σε αμερικανικούς προμηθευτές.

Τώρα, οι εταιρείες αυτές βλέπουν μια ευκαιρία και η μία συμφωνία διαδέχεται την άλλη...

Με πληροφορίες από Reuters