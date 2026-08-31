Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος στον ΣΚΑΙ. Η έναρξη και το χιουμοριστικό σχόλιο για τον τίτλο της εκπομπής.

Πρεμιέρα στον ΣΚΑΙ έκαναν το μεσημέρι της Δευτέρας 31 Αυγούστου η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Studio στις 3».

Οι δύο παρουσιαστές, εμφανίστηκαν ανανεωμένοι στο καινούργιο τους στούντιο, καθώς με τη λήξη της προηγούμενης σεζόν αποχαιρέτησαν την εκπομπή «Στούντιο 4» και τον τηλεοπτικό σταθμό της ΕΡΤ.

Στην έναρξη της εκπομπής, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, θέλησαν να καλωσορίσουν το τηλεοπτικό κοινό με τον δικό τους τρόπο, σχολιάζοντας εν συντομία το καλοκαίρι τους, αλλά και τον τίτλο της νέας τους εκπομπής.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι δύο παρουσιαστές επέστρεψαν στον ΣΚΑΙ ύστερα από πέντε χρόνια, χωρίς ωστόσο να αποχαιρετήσουν την ομάδα τους.

Με την είσοδό τους στο πλατό, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου ανέφερε αρχικά: «Καλώς ορίσατε στο ‘Studio στις 3’», με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο να προσθέτει:

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«Καλώς μας βρήκατε, όπως μας ξέρετε, απλώς στο πάνω μέρος της οθόνης γράφει ΣΚΑΙ πια και ήρθαμε εδώ…».

Όσον αφορά τον τίτλο της εκπομπής, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος σχολίασε με χιούμορ: «Όπως μας ξέρατε, δεν αλλάζει τίποτα ‘Studio στις 3’, γιατί εκεί φτάνει η φαντασία μας. Μπορείτε να το λέτε και ‘Studio 3’. Η ίδια ομάδα. Οι ίδιοι άνθρωποι. Καλοί σεζόν. Καλώς μας βρήκατε και καλώς σας βρήκαμε».

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Από σήμερα και καθημερινά στις 15:00, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος θα βρίσκονται στον ΣΚΑΙ.