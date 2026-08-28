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Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού.

Το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΙ ανακοίνωσε την ανάληψη της θέσης του αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου από τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο.

Μέσω της σχετικής ανακοίνωσης, ο σταθμός καλωσορίζει τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο και του εύχεται καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΙ

Ο ΣΚΑΪ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανάληψη της θέσης του αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου από τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο.

Με πολυετή εμπειρία σε κορυφαίες εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων η Google και η Procter & Gamble, ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις ευθύνης και έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ.

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Ο Όμιλος ΣΚΑΪ καλωσορίζει τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο και του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.