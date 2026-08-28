Οι ερευνητές ανακάλυψαν πως όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα το γλυκαντικού στο αίμα, τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Μία κοινή γλυκαντική ουσία που χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της ζάχαρης, σε τσίχλες, οδοντόκρεμες, μαρμελάδες, γιαούρτια και παγωτά συνδέεται σύμφωνα με νέα έρευνα με αυξημένο κίνδυνο για εγκεφαλικά και καρδιακά επεισόδια.

Η ξυλιτόλη είναι μία φυσική αλκοόλη σακχάρου που βρίσκεται σε ορισμένες τροφές σε μικρή ποσότητα. Επίσης, προστίθεται, συχνά σε τιμές 1.000 φορές παραπάνω, ως γλυκαντικά σε τροφές, ροφήματα και προϊόντα στοματικής φροντίδας.

Παρά την αυξανόμενη χρήση της, οι χρόνιες επιπτώσεις της ξυλιτόλης στην υγεία δεν είχαν μέχρι πρόσφατα ερευνηθεί. Οι ερευνητές τώρα ανακάλυψαν πως τα υψηλά επίπεδα ξυλιτόλης στο αίμα συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο για σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια. Τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο Μόναχο, στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, το μεγαλύτερο καρδιολογικό συνέδριο παγκοσμίως.

Τι έδειξε η έρευνα

Ο ερευνητές έλεγξαν 17.710 ανθρώπους και συνέκριναν αυτούς που είχαν 25% μεγαλύτερα επίπεδα ξυλιτόλης στο αίμα με εκείνους που είχαν αντίστοιχα κατά 25% λιγότερα. Τα άτομα με τα υψηλότερα επίπεδα είχαν 57% περισσότερες πιθανότητες θανάτου ή καρδιακού ή εγκεφαλικού επεισοδίου, σε σχέση με αυτούς που είχαν χαμηλότερα επίπεδα, σε βάθος 6 ετών. Ακόμα και μετά από 30 χρόνια, είχαν πάλι 18% περισσότερες πιθανότητες για να υποστούν κάποιο καρδιακό επεισόδιο.

Τα αποτελέσματα και από τις δύο ομάδες υποδηλώνουν μια δοσοεξαρτώμενη σχέση: όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα ξυλιτόλης στο αίμα, τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό καρδιαγγειακών επεισοδίων. Επιπλέον, οι ερευνητές υποδηλώνουν πως υπάρχει μία σταθερή αύξηση των καρδιαγγειακών επεισοδίων με ξυλιτόλη ανεξάρτητα από τα βασικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία και το φύλο.

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Οι ερευνητές επισημαίνουν ακόμα πως η συσχέτιση ήταν ανεξάρτητη από υποκείμενους παράγοντες οπως ο δείκτης μάζας σώματος, η υπέρταση, ο διαβήτης και τα επίπεδα των λιπιδίων.

Τα συμπεράσματα των ερευνητών

Ο συντάκτης της έρευνας, ο δρ. Marco Witkowski, από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Charité στο Βερολίνο δήλωσε πως τα αποτελέσματα της έρευνας προσθέτουν νέα στοιχεία στις ανησυχίες που υπήρχαν για την ξυλιτόλη.

«Σε προηγούμενες έρευνες, δείξαμε πως η ξυλιτόλη μπορεί να ενισχύσει την ικανότητα των αιμοπεταλίων να σχηματίζουν θρόμβους» είπε. Ο δρ. Witkowski και οι συνάδελφοί του ανακάλυψαν επίσης πως τα υψηλά επίπεδα ξυλιτότης στο αίμα συνδέονται με ανεπιθύμητα καρδιακά επεισόδια σε άτομα υψηλού κινδύνου για μια περίοδο τριών ετών.

Τα τεχνητά γλυκαντικά καταναλώνονται κυρίως από άτομα «που θεωρούν ότι αυτές οι ουσίες είναι πιο υγιεινές από τη ζάχαρη και θεωρούνται κατά κύριο λόγο ως ασφαλή από τις ρυθμιστικές αρχές» σημείωσε.

Τα μακροπρόθεσμα ευρήματά μας στον γενικό πληθυσμό υπογραμμίζουν πόσο λίγα γνωρίζουμε για την καρδιαγγειακή ασφάλεια της ξυλιτόλης και υποδεικνύουν ότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες, ειδικά καθώς η ποσότητα ξυλιτόλης στα προϊόντα συνεχίζει να αυξάνεται.

Ο καθηγητής Dan Atar, ειδικό μέλος της επιτροπής επικοινωνίας της ESC, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε πως «τα τεχνητά γλυκαντικά είναι ευρέως αποδεκτά από τη σύγχρονη κοινωνία και οι αξιολογήσεις ασφαλείας ήταν καλές και χορηγήθηκαν από τις ρυθμιστικές αρχές.

»Σε αυτή την έρευνα, φαίνεται πως η ξυλιτόλη έχει μια έχει αρνητική μακροπρόθεσμη επίδραση στα καρδιαγγειακά επεισόδια στον γενικό πληθυσμό. Όπως συμβαίνει με όλες τις παρατηρητικές μελέτες, οι αιτιώδεις σχέσεις είναι δύσκολο να εξάγουν συμπεράσματα, αλλά αυτή η εργασία δείχνει ότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες σε αυτό το κοινωνικά σημαντικό θέμα», πρόσθεσε.

Ο Dell Stanford, ανώτατος διατροφολόγος στη Βρετανική Καρδιολογική Ένωση επισήμανε ότι [τα τεχνητά γλυκαντικά όπως η ξιυλιτόλη εντοπίζεται σε πολλές τροφές και ροφήματα και οι άνθρωποι ενδέχεται να υποθέτουν πως κάνουν τις πιο υγιείς επιλογές, και έτσι ίσως να καταναλώνουν περισσότερες τέτοιες τροφές από όσες συνειδητοποιούν. Η έρευνα είναι ένα ακόμα στοιχείο που αποδεικνύει πως τα τεχνητά γλυκαντικά μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στην υγεία.

Ωστόσο διευκρινίζει πως τα ευρήματα της έρευνας δεν δίνουν «το πράσινο φως» στην κατανάλωση περισσότερης ζάχαρης.

«Η έρευνα αυτή είναι μία υπενθύμιση πως όλοι πρέπει να μειώσουμε τα επεξεργασμένα τρόφιμα και ροφήματα που συχνά περιέχουν υψηλά ποσοστά ζάχαρης, αλατιού και γλυκαντικών ουσιών, και να επικεντρωθούμε σε μία ισορροπημένη διατροφή για να βοηθήσουμε στην προστασία της καρδιάς μας» τόνισε.

Με πληροφορίες του Guardian