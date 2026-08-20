Τα στοιχεία καλύπτουν την ευρύτερη κατηγορία «παγωτό και άλλα βρώσιμα παγωμένα προϊόντα», στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σορμπέ και παγωμένα γλειφιτζούρια.

Η Ελλάδα μπορεί να απέχει αρκετά από τους μεγάλους παραγωγούς παγωτού της Ευρώπης, διαθέτει όμως μια αγορά με υπολογίσιμο μέγεθος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2025 η ελληνική παραγωγή που διατέθηκε στην αγορά ξεπέρασε τα 57 εκατ. λίτρα, με την αξία της να αγγίζει τα 188 εκατ. ευρώ.

Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου η παραγωγή έφτασε συνολικά τα 3,44 δισ. λίτρα, η Ελλάδα αντιπροσωπεύει περίπου το 1,67% του συνόλου. Πρόκειται για σχετικά μικρό μερίδιο σε όρους ποσότητας, το οποίο όμως ενισχύεται όταν η σύγκριση γίνεται με βάση την αξία: από τα 8,13 δισ. ευρώ της πωληθείσας παραγωγής στην ΕΕ, περίπου το 2,3% αντιστοιχεί στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια, η παρουσία της χώρας είναι μεγαλύτερη σε ευρώ απ' ό,τι σε λίτρα.

Την ίδια στιγμή, η εγχώρια αγορά διακρίνεται για την ισχυρή ζήτηση εισαγόμενου παγωτού. Η Ελλάδα εισήγαγε το 2025 προϊόντα αξίας 72,27 εκατ. ευρώ, όταν οι εξαγωγές της διαμορφώθηκαν στα 33,84 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα είναι ένα εμπορικό έλλειμμα περίπου 38,4 εκατ. ευρώ, καθώς για κάθε ένα ευρώ ελληνικού παγωτού που εξάγεται αντιστοιχούν περισσότερα από δύο ευρώ εισαγωγών.

Τα στοιχεία καλύπτουν την ευρύτερη κατηγορία «παγωτό και άλλα βρώσιμα παγωμένα προϊόντα», στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σορμπέ και παγωμένα γλειφιτζούρια, ενώ δεν περιλαμβάνονται τα μείγματα και οι βάσεις που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή παγωτού.

Οι μεγάλοι παίκτες της Ευρώπης

Η εικόνα αλλάζει εντυπωσιακά όταν η Ελλάδα συγκρίνεται με τις χώρες που κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή παραγωγή. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Γερμανία, η οποία το 2025 παρήγαγε σχεδόν 608 εκατ. λίτρα, δηλαδή πάνω από δέκα φορές την ελληνική ποσότητα. Η αξία της παραγωγής που διέθεσε στην αγορά ξεπέρασε τα 1,26 δισ. ευρώ.

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Ακολουθεί η Ιταλία, μια χώρα με ισχυρή παράδοση στο παγωτό, με παραγωγή σχεδόν 549 εκατ. λίτρων και αξία 1,36 δισ. ευρώ. Πολύ κοντά βρίσκεται η Γαλλία, με περίπου 525 εκατ. λίτρα, η οποία μάλιστα εμφανίζει την υψηλότερη αξία πωληθείσας παραγωγής μεταξύ των τριών, στα 1,4 δισ. ευρώ.

Στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής αγοράς βρίσκεται επίσης η Ισπανία, με περισσότερα από 457 εκατ. λίτρα και αξία περίπου 1,18 δισ. ευρώ, ενώ το Βέλγιο παρήγαγε σχεδόν 274 εκατ. λίτρα.