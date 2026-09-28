Η οικονομική επιλογή για φθινοπωρινές διακοπές στο εξωτερικό.

Μιας και το φθινόπωρο έχει κάνει για τα καλά την εμφάνισή του, οι σύντομες αποδράσεις αποκτούν ξανά την τιμητική τους, με τους προορισμούς να διαφέρουν σε σχέση με εκείνους που οι ταξιδιώτες επιλέγουν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Όλο και περισσότεροι εκδρομείς αναζητούν οικονομικές επιλογές για μία σύντομη εξόρμηση, με τις χώρες του εξωτερικού να γίνονται σημείο αναφοράς. Ανάμεσα τους ξεχωρίζει και η γειτονική Βουλγαρία, μία χώρα με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, φυσικά τοπία και πλούσια ιστορία.

Εκδρομή σε μία από τις πιο όμορφες πόλεις της Βουλγαρίας

Η Βουλγαρία αποτελεί έναν από τους πιο εύκολα προσβάσιμους προορισμούς για μία φθινοπωρινή απόδραση, ιδιαίτερα για όσους επιλέγουν να έχουν ως αφετηρία τους τη Θεσσαλονίκη.

Με σχετικά χαμηλό κόστος σε διαμονή, φαγητό και μετακινήσεις, αλλά και με πόλεις που συνδυάζουν ιστορία, φυσική ομορφιά και ζωντανή ατμόσφαιρα, προσφέρεται για σύντομες εκδρομές καθ’ όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου.

Από τη Σόφια μέχρι τη Φιλιππούπολη, οι ταξιδιώτες μπορούν να ανακαλύψουν έναν προορισμό κοντινό και οικονομικό, χωρίς να χρειάζεται να απομακρυνθούν ιδιαίτερα από την Ελλάδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ανάμεσα στις πόλεις της Βουλγαρίας που ξεχωρίζουν, η Φιλιππούπολη αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επιλογή για τις αποδράσεις του φθινοπώρου.

Πρόκειται για την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της γειτονικής Βουλγαρίας και συνδυάζει πλούσια ιστορία, εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και ένα ιστορικό κέντρο που προσφέρεται για περιπάτους ανάμεσα σε γραφικά δρομάκια και ιστορικά κτίρια.

Από το Ρωμαϊκό Θέατρο και την Παλιά Πόλη μέχρι τη δημοφιλή περιοχή Καπάνα με τα εστιατόρια, τα καφέ και τα μικρά καταστήματα, η Φιλιππούπολη προσφέρει όλα όσα χρειάζονται εκείνοι που επιλέγουν γνωρίσουν μια διαφορετική πλευρά της Βουλγαρίας.

Unsplash/ Yana Chuchuranova

Παράλληλα, η οδική πρόσβαση από τη Θεσσαλονίκη, που διαρκεί περίπου πέντε ώρες από με το αυτοκίνητο, την καθιστά μια προσιτή επιλογή για ένα σύντομο φθινοπωρινό ταξίδι.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα της Φιλιππούπολης, είναι το σχετικά χαμηλό κόστος.

Σύμφωνα με ενδεικτικές τιμές που παρουσιάζονται σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, για τον Οκτώβριο μπορεί κανείς να βρει καταλύματα από περίπου 30 έως 40 ευρώ τη βραδιά, ανάλογα με την ημερομηνία, την περιοχή και το είδος του καταλύματος. Οι τιμές αυτές καθιστούν την πόλη μια επιλογή που μπορεί να ταιριάξει ακόμη και σε ένα πιο περιορισμένο ταξιδιωτικό budget.

Η Βουλγαρία λοιπόν, μπορεί να θεωρηθεί η ιδανική χώρα για μία σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα. Προσφέρει την ευκαιρία να γνωρίστε νέους πολιτισμούς και να ανακαλύψετε μέρη που μπορούν εύκολα να σας εντυπωσιάσουν.