Μία πόλη στην βόρεια Ελλάδα, που το φθινόπωρο αποκτά την πιο ενδιαφέρουσα, ρομαντική και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Μία πόλη με πλούσια ιστορία και σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος.

Πολλές από τις πόλεις της Ελλάδας μοιάζουν να έχουν δημιουργηθεί για συγκεκριμένες εποχές του χρόνου, αποκτώντας κάθε φορά ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό χρώμα.

Η άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και ο χειμώνας βρίσκουν σε κάθε γωνιά της χώρας τον δικό τους προορισμό χαρίζοντάς τους τον δικό τους χαρακτήρα.

Ο Βόλος και η Καλαμάτα για παράδειγμα, είναι δύο από τις πόλεις της Ελλάδας που αξίζει να επισκεφθείτε την άνοιξη, όταν η φύση γύρω τους βρίσκεται στα καλύτερά της.

Αντίστοιχα, υπάρχουν προορισμοί που μοιάζουν να ταιριάζουν καλύτερα στις φθινοπωρινές αποδράσεις, με την ατμόσφαιρα να γίνεται πιο ρομαντική και τη φύση να «παίζει» με τις αποχρώσεις του πορτοκαλί και του κόκκινου.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα Ιωάννινα, μια πόλη που τον Οκτώβριο μοιάζει να βρίσκει τον πραγματικό της ρυθμό.

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Μία βόλτα στα Ιωάννινα – Η πόλη που έχει φτιαχτεί για τον Οκτώβριο

Τα Ιωάννινα είναι χτισμένα στις όχθες της λίμνης Παμβώτιδας, με την ομίχλη του φθινοπώρου να καλύπτει τα νερά της τις πρώτες πρωινές ώρες, δημιουργώντας ένα μοναδικό φυσικό τοπίο.

Ο Οκτώβριος είναι ιδανικός για να γνωρίσει κανείς την πόλη με τα πόδια. Η βόλτα δίπλα στη λίμνη, ειδικά τις απογευματινές ώρες, οδηγεί σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπία των Ιωαννίνων.

Γύρω από τη λίμνη απλώνοντα ιστορικά κτήρια και στενά δρομάκια που οδηγούν στο Κάστρο των Ιωαννίνων, ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά σημεία της πόλης.

Σημείο αναφοράς για την πόλη είναι το Νησί της Παμβώτιδας, ένας ιδιαίτερος τόπος που μπορείτε να επισκεφθείτε με το καραβάκι. Το νησί βρίσκεται μέσα στη λίμνη και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της περιοχής.

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Στα στενά του, κάθε επισκέπτης μπορεί να περπατήσει ανάμεσα στα παραδοσιακά σπίτια, να επισκεφθεί τα ιστορικά μοναστήρια και να κάνει μια στάση για καφέ ή φαγητό με θέα την Παμβώτιδα. Ανάμεσα στα σημαντικότερα αξιοθέατα βρίσκεται και το Μουσείο Αλή Πασά και Επαναστατικής Περιόδου, που στεγάζεται στη μονή του Αγίου Παντελεήμονα.

Ο Οκτώβριος στα Ιωάννινα είναι κάτι περισσότερο από έναν απλό μήνα. Πρόκειται για την εποχή που η λίμνη, το κάστρο, τα πλατάνια και τα πέτρινα σοκάκια αποκτούν μια πιο ήσυχη, ατμοσφαιρική πλευρά. Και ίσως αποτελεί την ιδανική εποχή για μία σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα.

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