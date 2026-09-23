Σε υψόμετρο 697 μέτρων, χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω από ένα πανέμορφο πλατανόδασος και τις πηγές του Αροάνιου ποταμού, υπάρχει ένας τόπος που αξίζει να επισκεφθείτε κάθε εποχή του χρόνου και ιδιαίτερα το φθινόπωρο.

Η περιφερειακή ενότητα της Αχαΐας, βρίσκεται στη Βόρεια Πελοπόννησο και συνορεύει με τον νομό Κορινθίας, την Αρκαδία και την Ηλεία. Βρέχεται από τον Πατραϊκό και Κορινθιακό κόλπο, αλλά και από τα νερά του Ιονίου, και φιλοξενεί την Πάτρα, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας.

Αν και η Αχαΐα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την Πάτρα, ο τόπος φιλοξενεί μέρη με σπάνια ομορφιά, εντυπωσιακά τοπία και χωριά που αξίζει να ανακαλύψετε κάθε εποχή του χρόνου,

Οι ορεινοί οικισμοί της ευρύτερης περιοχής γίνονται πόλος έλξης για τις πρώτες φθινοπωρινές αποδράσεις, και μάλλον όχι άδικα. Ανάμεσα στους πιο γνωστούς προορισμούς βρίσκεται και το Πλανητέρο, ένας τόπος που απλώνεται πάνω από ένα εντυπωσιακό πλατανόδασος, με τρεχούμενα νερά και ιδιαίτερα τοπία.

Λένε, ότι κάθε εποχή είναι όμορφη στο Πλανητέρο, όμως το καλοκαίρι και το Φθινόπωρο, το χωριό αποκτά ένα ξεχωριστό χρώμα.

Μια επίσκεψη στο Πλανητέρο της Αχαΐας

Το Πλανητέρο βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 690 μέτρων και είναι χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω από ένα εντυπωσιακό πλατανόδασος των πηγών του Αροάνιου ποταμού.

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Η περιοχή είναι άμεσα συνδεδεμένη με τους χαρακτηριστικούς νερόμυλους, ενώ τα ιχθυοτροφεία που διαθέτει γίνονται σημείο αναφοράς.

Το Πλανητέρο απέχει περίπου 200 χιλιόμετρα από την Αθήνα, μια απόσταση που καλύπτεται σε περίπου 2,5 με 3 ώρες με το αυτοκίνητο. Θα το βρείτε στα 25 χιλιόμετρα από τα Kαλάβρυτα, στο δρόμο που οδηγεί προς την Kλειτορία, γεγονός που επιτρέπει μία σύντομη περιήγηση και σε κοντινές περιοχές.

Η σχετικά κοντινή απόσταση από την πρωτεύουσα το καθιστά ως έναν ιδανικό προορισμό ακόμη και για μία σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα, ιδιαίτερα τους φθινοπωρινούς μήνες.

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Ένα τοπίο μπορεί να εντυπωσιάσει κάθε επισκέπτη

Τα νερά του Αροάνιου ποταμού κυλούν ανάμεσα στα πλατάνια, δημιουργώντας ένα σκηνικό που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από παραμύθι. Οι πηγές, τα μικρά γεφυράκια, οι νερόμυλοι και η πυκνή βλάστηση συνθέτουν μια εικόνα που αλλάζει διαρκώς ανάλογα με την εποχή.

Το φθινόπωρο μάλιστα, το πλατανόδασος αποκτά ένα ιδιαίτερα γοητευτικό χρώμα. Το πράσινο των φύλλων δίνει τη θέση του στις πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου και το νερό του Αροάνιου, προσθέτει τη δική του μαγεία στην εικόνα.

Ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία του Πλανητέρου είναι οι νερόμυλοι, που θυμίζουν τη σχέση του χωριού με το νερό την παράδοση και τη ζωή των κατοίκων.

Το απίστευτο δάσος με τα υπεραιωνόβια πλατάνια (σε κάποια μάλιστα η διάμετρος του κορμού φτάνει τα 4 μέτρα) και οι πηγές του Αροάνιου ποταμού με τα νερά που αναβλύζουν μέσα από τα βράχια κάνουν το Πλανητέρο αγαπημένο προορισμό ακόμη και για μονοήμερη εκδρομή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή του Πλανητέρου βρίσκεται εντός της περιοχής Natura 2000 «Όρος Χελμός και ύδατα Στυγός».

Οι ταβέρνες της γύρω περιοχής προσφέρουν ποιοτικό παραδοσιακό φαγητό, με την πέστροφα – σε διάφορες μορφές μαγειρέματος – να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε κάθε τραπέζι.

{https://www.youtube.com/watch?v=YxFg6bNkJBw}

Παράλληλα, από το Πλανητέρο, ξεκινούν ορειβατικά μονοπάτια που με τον κατάλληλο εξοπλισμό μπορείτε να περπατήσετε. Πολλές διαδρομές ξεκινούν και απλώνονται προς το Ελατόφυτο, με την πεζοπορία να διαρκεί από μισή ώρα μέχρι και 6,5 ώρες περπατήματος.

Μια εκδρομή στο Πλανητέρο μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με μια επίσκεψη στα Καλάβρυτα και σε άλλα αξιοθέατα της περιοχής. Το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική και η γαστρονομία κάνουν την ευρύτερη περιοχή έναν προορισμό που αξίζει να γνωρίσετε όχι μόνο το φθινόπωρο, αλλά κάθε εποχή του χρόνου.