Μία σύντομη εξόρμηση στο Ναύπλιο πριν το «βαρύ» φθινόπωρο κάνει την εμφάνισή του.

Το Ναύπλιο θεωρείται ένας από τους πιο όμορφους και ρομαντικούς προορισμούς της Πελοποννήσου και μία από τις ιδανικότερες επιλογές για μία σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα.

Το Παλαμήδι δεσπόζει πάνω από την πόλη, ενώ το Μπούρτζι βρίσκεται μέσα στο λιμάνι. Πρόκειται για δύο εμβληματικά κάστρα που συνθέτουν την συνολική εικόνα του τόπου.

Το Ναύπλιο συνδυάζει μία πολύ όμορφη παλιά πόλη, κάστρα, θάλασσες, παραλίες και καλό φαγητό σε πολύ μικρές αποστάσεις και όλα αυτά μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα.

Στα τέλη του Σεπτεμβρίου, η πόλη αποκτά ένα ακόμη πιο ρομαντικό ύφος με την ατμόσφαιρα να είναι πιο ήρεμη, τις θάλασσες να προσφέρονται για τις τελευταίες βουτιές του έτους, και η νυχτερινή βόλτα στην παλιά πόλη, να θεωρείται - σχεδόν – απαραίτητη προϋπόθεση.

Η αυξημένη τουριστική περίοδος αρχίζει σταδιακά να φθίνει, γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση ότι η βόλτα στα σοκάκια και τις παραλίες του Ναυπλίου γίνεται όλο και πιο εύκολη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ποιες όμως είναι οι κατάλληλες παραλίες του Ναυπλίου για τα τελευταία μπάνια της σεζόν;

3 παραλίες του Ναυπλίου για τις πιο ήρεμες βουτιές

Η παραλία Καραθώνα, απέχει περίπου 10 λεπτά από το κέντρο του Ναυπλίου, και θεωρείται η ιδανική επιλογή για όσους σκοπεύουν να περάσουν την ημέρα τους δίπλα στη θάλασσα.

Πρόκειται για μία αμμώδη ακτή, με αμμώδη βυθό και ρηχά νερά που προσφέρονται για κολύμπι και παιχνίδι κάτω από τον ήλιο, ενώ είναι και ιδιαίτερα φιλική για οικογένειες με παιδιά.

Η παραλία είναι μερικώς οργανωμένη, καθώς λειτουργούν καταστήματα με ξαπλώστρες, ομπρέλες, ντους και καφέ, ενώ υπάρχουν υποδομές και για θαλάσσια σπορτ.

Παράλληλα, ένα μέρος της παραμένει ελεύθερο για όσους επιλέγουν να κρατήσουν τον δικό τους εξοπλισμό.

Ως δεύτερη επιλογή, η παραλία Αρβανιτιά, απέχει περίπου 15 λεπτά από το κέντρο του Ναυπλίου. Πρόκειται για μία ακτή σχετικά μικρή σε μέγεθος, με λευκό βότσαλο και αμμώδη βυθό, που θεωρείται μία από τις πιο γοητευτικές παραλίες της ευρύτερης περιοχής, ιδανική επιλογή για τα τελευταία μπάνια της σεζόν.

Πρόκειται για μία μερικώς οργανωμένη παραλία, ενώ η πρόσβαση είναι ιδιαίτερα εύκολη με ελεύθερο χώρο και δωρεάν θέσεις για παρκάρισμα.

Για να βρεθείτε στην παραλία χρειάζεται να κατεβείτε λίγα σκαλοπάτια, ενώ η βόλτα στην παλιά πόλη μετά το μπάνιο, μπορεί να συμπληρώσει την συνολική σας εμπειρία.

{https://www.youtube.com/watch?v=hEvkfBfhZzI&list=RDhEvkfBfhZzI&start_radio=1}

Τέλος, η παραλία Νεράκι, αποπνέει μία τελείως διαφορετική εικόνα από τις προαναφερθέντες. Πρόκειται για έναν μικροσκοπικό κολπίσκο ανάμεσα από την Αρβανιτιά και την Καραθώνα η οποία αποπνέει ένα αίσθημα απομόνωσης.

Για να βρεθείτε στην ακτή θα χρειαστεί να περπατήσετε για λίγα λεπτά σε έναν χωμάτινο δρόμο, στο τέλος του οποίου αντικρίζεται τον μικρό όρμο με άμμο και λευκό βότσαλο.

Η παραλία δεν είναι οργανωμένη και ίσως αυτό να της χαρίζει το αίσθημα της ελευθερίας και της απόλυτης ηρεμίας που αποπνέει.

{https://www.youtube.com/watch?v=VlnP9GzpKeM}

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για τρεις διαφορετικές, αλλά άκρως γοητευτικές παραλίες, οι οποίες βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο του Ναυπλίου, γεγονός που τις καθιστά ιδανικές επιλογές για μπάνιο ακόμη και τον Σεπτέμβριο.

{https://www.youtube.com/watch?v=UjJrNFuaZ_k&list=RDUjJrNFuaZ_k&start_radio=1}