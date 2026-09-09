Μόλις δύο ώρες μακριά από την Αθήνα, βρίσκεται μία καλά κρυμμένη παραλία που μπορεί να φιλοξενήσει την πιο καλοκαιρινή σας απόδραση ακόμη και τον Σεπτέμβρη.

Υπάρχουν παραλίες στην Πελοπόννησο που μοιάζουν να έχουν «ζωντανέψει» από κάποια καρτ ποστάλ, χωρίς όμως να έχουν γίνει ευρέως γνωστές, με αποτέλεσμα να διατηρούν την ιδιωτικότητά τους και τα καθαρά τους νερά.

Μία από αυτές ξεχωρίζει για τη λευκή, απαλή άμμο και τα ρηχά, κρυστάλλινα νερά της που δημιουργούν ένα σχεδόν εξωτικό σκηνικό.

Οι θερμοκρασίες στην Ελλάδα παραμένουν αυξημένες, παρά το γεγονός ότι ο Σεπτέμβριος έχει κάνει την εμφάνισή του, επομένως μία σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα, μπορεί να θεωρηθεί – σχεδόν – απαραίτητη.

Αν λοιπόν υπάρχει μία παραλία που θα πρέπει να ανακαλύψετε αυτόν τον Σεπτέμβρη, είναι το Μεγάλο Κουνούπι στην Πελοπόννησο, ένας προορισμός με πλούσια φυσική ομορφιά, μακριά από την πολυκοσμία.

Η παραλία της Πελοποννήσου που ελάχιστοι γνωρίζουν

Υπάρχουν παραλίες που γίνονται γνωστές για τις ξαπλώστρες, τα δημοφιλή καταστήματα που φτάνουν στην θάλασσα, την πολυκοσμία και τα πάρτι στην άμμο. Υπάρχουν όμως, και παραλίες που ξεχωρίζουν διότι δεν έχουν τίποτα από όλα τα παραπάνω, παρά μόνο φυσική ομορφιά.

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Ανάμεσα σε αυτές τις ακτές, βρίσκεται και η παραλία Κουνούπι, που παραμένει σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό.

Παρότι η πρόσβαση είναι εύκολη και γίνεται με αυτοκίνητο χωρίς να υπάρχει κάποιος πρακτικός κίνδυνος στην διαδρομή, στη διαδρομή δεν εντοπίζονται πινακίδες, γεγονός που κάνει την τοποθεσία της να παραμένει ένα καλά κρυμμένο μυστικό.

Η παραλία βρίσκεται περίπου 6 χιλιόμετρα ανατολικά από το Πόρτο Χέλι, κοντά στον Άγιο Αιμιλιανό, και αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ένα ήσυχο μπάνιο.

Η λευκή άμμος και τα ρηχά, καθαρά νερά δημιουργούν ένα εξωτικό σκηνικό, ενώ ακριβώς απέναντι βρίσκεται ένα μικρό νησάκι που μοιάζει σχεδόν ιδιωτικό, με το όνομά του να είναι το ίδιο με της παραλίας.

Το σκηνικό της παραλίας παραμένει απλό και φυσικό, επιτρέποντας στους επισκέπτες να απολαύσουν τη θάλασσα χωρίς την περιττή φασαρία, τις ξαπλώστρες και τον πολύ κόσμο να εμποδίζουν την αίσθηση της ελευθερίας.

Τα ρηχά νερά την κάνουν ιδιαίτερα ευχάριστη, ενώ η λευκή άμμος και το γαλάζιο της θάλασσας δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο κάποιο εξωτικό νησί παρά μια παραλία της Αργολίδας.

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