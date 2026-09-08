Δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας, θέλει να «διορθώσει» κάποια από τα λάθη εκείνης της τετραετίας, με βασικότερο όλων τα βάρη που φορτώθηκε η λεγόμενη μεσαία τάξη. Και εκεί εστιάζει προγραμματικά και σε αυτό το σημείο θα προσπαθήσει να «χτίσει γέφυρες» στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης.

Να κερδίσει το «στοίχημα» της αξιοπιστίας, έτσι ώστε οι πολίτες να αισθανθούν ότι μπορούν να του εμπιστευτούν ξανά τη διακυβέρνηση της χώρας, θα επιχειρήσει το επόμενο διάστημα ο Αλέξης Τσίπρας. Επόμενος σταθμός σε αυτή την πορεία, μετά την παρουσίαση του προγράμματος της ΕΛΑΣ, αποτελεί το δεύτερο μέρος της επίσκεψης του στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη, όπου θα παραχωρήσει και συνέντευξη Τύπου.

Θεσσαλονίκη, part 2: Αξιοπιστία και «μεσαία τάξη»

Πριν από λίγες ημέρες, ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη -και όχι τη ΔΕΘ, όπως μονότονα επαναλάμβαναν κυβερνητικοί παράγοντες- όπου παρουσίασε το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, για το οποίο δέχθηκε εντελώς αντιφατικές κριτικές.

Από τη μία πλευρά, το Μέγαρο Μαξίμου προσπάθησε να παίξει πάλι το «χαρτί» του 2015, με τις δήθεν «αλόγιστες σπατάλες», τις «άφρονες υποσχέσεις» και τους υπόλοιπους «δράκους» που συνηθίζει να χρησιμοποιεί όταν αναφέρεται στον πρώην πρωθυπουργό – παρότι έχουν «ξεθωριάσει» δεν πείθουν τους πολίτες, πέραν όσον πιστεύουν ότι το όνομα Τσίπρας είναι συνυφασμένο με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο».

Από την άλλη το ΠΑΣΟΚ, που κατήγγειλε σχεδόν λογοκλοπή, υποστηρίζοντας πως αντέγραψε το 80% του δικού του προγράμματος. Και τέλος, από τους πρώην συντρόφους του, οι οποίοι τον κατηγόρησαν για «δεξιά στροφή».

Η αλήθεια είναι πως το πρόγραμμα του κ.Τσίπρα ήταν σαφώς συγκρατημένο, προσεκτικό στις διατυπώσεις και ενταγμένο πλήρως στους δημοσιονομικούς κανόνες που επιτάσσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο – προφανώς και με διαφορετική στόχευση από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.

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Με μια προσεκτική ανάγνωση, στην πραγματικότητα μοιάζει με μια φυσική συνέχεια των πράξεων της περιόδου 2015-2019, χωρίς τον «βραχνά» των μνημονίων. Άρα και με μεγαλύτερη ευελιξία σε πολλά ζητήματα, χωρίς όμως να θέτει σε «κίνδυνο» τους δημοσιονομικούς στόχους.

Επομένως, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ θέλει να «διορθώσει» κάποια από τα λάθη εκείνης της τετραετίας, με βασικότερο όλων τα βάρη που φορτώθηκε η λεγόμενη μεσαία τάξη. Και εκεί εστιάζει προγραμματικά και σε αυτό το σημείο θα προσπαθήσει να «χτίσει γέφυρες» στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης.

Και πάνω εκεί, δηλαδή στη στήριξη των εργαζόμενων και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης με τη «μεσαία τάξη» -η οποία μοιάζει ενοχλημένη με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη- θα επιχειρήσει να «οικοδομήσει» την αξιοπιστία που χρειάζεται να διαθέτει, προκειμένου να στήσει το επόμενο διάστημα τις απαραίτητες κοινωνικές συμμαχίες.

Πάνε πίσω τα ψηφοδέλτια

Μπορεί το προηγούμενο διάστημα να υπήρχαν πληροφορίες ότι μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Σεπτεμβρίου θα δημοσιοποιούνταν τα πρώτα ονόματα στελεχών που θα συμμετείχαν στα ψηφοδέλτια, όμως φαίνεται ότι αυτό το σχέδιο πάει λίγο πίσω. Και ο βασικός λόγος, είναι η προβολή στην προγραμματική πρόταση εξουσίας που έχει ήδη καταθέσει.

Οι ανακοινώσεις θα ξεκινήσουν σταδιακά το επόμενο διάστημα και θα αφορούν υποψηφιότητες στην περιφέρεια. Στον σχεδιασμό, προφανώς, υπάρχουν και ορισμένοι βουλευτές που προέρχονται από τον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ (συμπεριλαμβανομένης και της Νέας Αριστεράς), που όμως δύσκολα θα αυτά τα πρόσωπα θα αποτελούν το 10% του συνολικού ψηφοδελτίου.