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«Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» - και εν συνεχεία το «Στο ίδιο έργο θεατές».

Ο Γιώργος Βασιλειάδης είναι από τους στενότερρους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα-διευθυντής του πολιτικού του γραφείου.

Ρωτήθηκε από το ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» με ποιο τραγούδι απαντά στον Κ. Μητσοτάκη που χρησιμοποίησε τα «Δίδυμα Φεγγάρια» για να πει στον Αλέξη Τσίπρα «ωραία που τα λες μα έλα που σε ξέρουμε»;

Ποιο αφιέρωσε;

«Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» από το «Μάνα μου Ελλάς», των μεγάλων Σταύρου Ξαρχάκου (μουσική) και Νίκου Γκάτσου (στίχοι), με πρώτο τραγουδιστή τον Νίκο Δημητράτο.

ΥΓ: Μετά θυμήθηκε και «¨Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου και τον Ξιώργο Νταλάρα, που έγραψε και τους στίχους...

Τ.Τε.