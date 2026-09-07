Τι γράφει το Κ-Report των Κώστα Καλλίτση και Παύλου Τσίμα με αφορμή την εμφάνιση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

«Πάντα λέγαμε ότι χρειαζόμαστε δύο πλήρεις θητείες για ν’ αλλάξουμε πραγματικά τη χώρα», έλεγε τον Σεπτέμβριο 2022 και το επαναλάμβανε στην πορεία προς τις εκλογές του 2023, όταν διεκδικούσε την επανεκλογή του. Η δεύτερη θητεία του δόθηκε – και μάλιστα με άνετη πλειοψηφία. Γιατί, άραγε, τώρα χρειάζεται μια τρίτη;

Είναι το κρίσιμο ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσει ενόψει της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης. Αν δεν άλλαξε αρκετά τη χώρα σε δύο πλήρεις θητείες, γιατί να ανατεθεί στον ίδιο άνθρωπο, στην ίδια παράταξη, με τις ίδιες ιδέες, να το επιχειρήσει για τρίτη φορά;»

Τα παραπάνω τονίζει τη Δευτέρα το Κ-Report των Κώστα Καλλίτση και Παύλου Τσίμα, που κυκλοφορεί καθημερινά σε συνδρομητική μορφή με πλούσια ύλη. Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν:

Ο Κ. Μητσοτάκης μέχρι πρότινος υποστήριζε σταθερά ότι δεν χρειάζεται παρά μόνο δύο θητείες για να κάνει ό,τι είχε κατά νου ως πρωθυπουργός. «Πάντα λέγαμε ότι χρειαζόμαστε δύο πλήρεις θητείες για ν’ αλλάξουμε πραγματικά τη χώρα», έλεγε τον Σεπτέμβριο 2022 και το επαναλάμβανε στην πορεία προς τις εκλογές του 2023, όταν διεκδικούσε την επανεκλογή του. Η δεύτερη θητεία του δόθηκε – και μάλιστα με άνετη πλειοψηφία. Γιατί, άραγε, τώρα χρειάζεται μια τρίτη;

Είναι το κρίσιμο ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσει ενόψει της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης. Αν δεν άλλαξε αρκετά τη χώρα σε δύο πλήρεις θητείες, γιατί να ανατεθεί στον ίδιο άνθρωπο, στην ίδια παράταξη, με τις ίδιες ιδέες, να το επιχειρήσει για τρίτη φορά;

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Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε τη σημασία του ερωτήματος στη ΔΕΘ. Αλλά η απάντησή του, ότι οι άλλοι είναι χειρότεροι, ότι, αν κυβερνήσουν, «θα γυρίσει ο τόπος τρεις 4ετίες πίσω», δεν ήταν απλώς ανεπαρκής ή αλαζονική. Ήταν μια πολιτικά επικίνδυνη απάντηση: Σαν να συδαυλίζει τη βαθιά δυσπιστία προς το πολιτικό σύστημα, που είναι η ενδημική ασθένεια της ελληνικής δημόσιας ζωής. Επί του θέματος η ανάλυση του Παύλου Τσίμα, από τα Νέα:

Ανάλυση: Τρίτη θητεία; – του Παύλου Τσίμα, εδώ.

Κατά τα λοιπά, στη χτεσινή συνέντευξή του στο Βελλίδειο, ο Κ. Μητσοτάκης:

Αυτοδυναμία: Χαρακτήρισε την αυτοδυναμία εφικτό στόχο και επανέλαβε το αφήγημα περί σταθερότητας, αλλά, παράλληλα, έθεσε κι ένα πλαίσιο συζήτησης για μετεκλογική συνεργασία, εάν υπάρξει τέτοια ανάγκη. «Κυβέρνηση –είπε– σχηματίζει το πρώτο κόμμα, με πρωθυπουργό τον αρχηγό του».

Βαριά λόγια: Ήταν πολύ επιθετικός προς τους πολιτικούς αντιπάλους του, επιλογή που εξυπηρετεί τη στρατηγική της πόλωσης. Για τον Αντ. Σαμαρά, ότι «διαθέτει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη». Για τον Αλ. Τσίπρα, ότι «τσάμπα πήγε το rebranding, δεν μιλάμε για αυταπάτη, αλλά για κανονική απάτη». Για το ΠΑΣΟΚ, ότι με την εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη ήταν σαν να κάνει μνημόσυνο για το παρελθόν, αφού δεν έχει να πει κάτι για το μέλλον.

Αυτοκριτική: Ισχυρίστηκε ότι το θέμα έχει κλείσει όταν ρωτήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών, για το κομματικό σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ περιορίστηκε να χαρακτηρίσει λάθος ότι δεν ενέταξε τον Οργανισμό στην ΑΑΔΕ, ως λάθος ανέφερε την απόφαση ίδρυσης πανεπιστημιακής αστυνομίας, που χαρακτήρισε αχρείαστη, απέρριψε τη μομφή περί woke ατζέντας. Για το θέμα που έχει προκύψει με τα σχολικά βιβλία, είπε ότι αυτά δεν γράφονται από το υπουργείο, αλλά «αν θεωρούμε ότι υπάρχει λάθος, θα το διορθώσουμε».

Ελληνοτουρκικά: Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επιβεβαίωσε ότι στα διαβήματα προς την Άγκυρα γίνεται αναφορά στο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης. Επανέλαβε ότι η μοναδική διαφορά που συζητά η Αθήνα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Και για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου είπε ότι σε λίγους μήνες θα επανεκκινήσουν οι εργασίες και η Τουρκία δεν θα τις παρεμποδίσει.

Η αντιπολίτευση: Ο Αντ. Σαμαράς σήκωσε το γάντι και απάντησε άμεσα ότι «το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης». Αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση απέδωσε στον πρωθυπουργό το ΠΑΣΟΚ. Για αλαζονεία, ένδεια επιχειρημάτων και εκνευρισμό έκανε λόγο η ΕΛ.Α.Σ.