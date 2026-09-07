Η προσπάθειά του έγινε viral στο διαδίκτυο.

Η εντυπωσιακή αλλαγή στον ποταμό Άτζναρ της κεντρικής Ινδίας είναι αποτέλεσμα της επίμονης προσπάθειας ενός 21χρονου φοιτητή, ο οποίος αποφάσισε να αναλάβει δράση όταν διαπίστωσε πως τα σκουπίδια είχαν μετατρέψει το ποτάμι σε χωματερή.

Ο Σουρέντρα Σινγκ Τσόντχαρι, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «Bittu Tabahi», ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο να καθαρίζει τον ποταμό στην περιοχή Μπιαόρα, στην πολιτεία Μάντια Πραντές. Με τα ίδια του τα χέρια απομάκρυνε πλαστικά, μπουκάλια, φύκια και κάθε λογής απορρίμματα που είχαν συσσωρευτεί μέσα και γύρω από το νερό.

Στην αρχή δεν ήταν μόνος. Μερικοί φίλοι του συμμετείχαν στην προσπάθεια, όμως στην πορεία σταμάτησαν και ο 21χρονος συνέχισε σχεδόν μόνος. Για μήνες επέστρεφε ξανά και ξανά στον ποταμό, ακόμη και κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Ο νεαρός, που είναι φοιτητής σε πανεπιστήμιο της περιοχής και ζει με τους γονείς του, αποκάλυψε ότι στην αρχή προτιμούσε να μην τους λέει πού πήγαινε. Τους έλεγε ότι έβγαινε για να παίξει κρίκετ ή για να συναντήσει φίλους, ενώ στην πραγματικότητα κατευθυνόταν στον ποταμό για να συνεχίσει τον καθαρισμό.

Αφορμή για την απόφασή του αποτέλεσε ένας ναός που επισκεπτόταν συχνά και βρίσκεται κοντά στον ποταμό.

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Χωρίς εξοπλισμό και χωρίς να ξέρει κολύμπι

Η προσπάθεια κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν. Ο Τσόντχαρι δεν διέθετε τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας, ενώ το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι δεν γνώριζε καν κολύμπι.

Αρχικά είχε σκεφτεί να κατασκευάσει ένα μηχάνημα που θα μπορούσε να βοηθήσει στον καθαρισμό, όμως δεν είχε τα χρήματα για να το υλοποιήσει.

«Ήθελα να φτιάξω ένα μηχάνημα για να καθαρίσω τον ποταμό, αλλά δεν είχα χρήματα. Είμαι φοιτητής. Έτσι σκέφτηκα ότι θα καθαρίσω όσο μπορώ με τα ίδια μου τα χέρια», είχε δηλώσει.

Η πολύωρη επαφή του με τα μολυσμένα νερά είχε, ωστόσο, σοβαρές συνέπειες για την υγεία του. Ο νεαρός υπέστη μολύνσεις, ενώ το δέρμα στα χέρια και στα πόδια του άρχισε να ξεφλουδίζει.

Παρά τις δυσκολίες, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Μαζί με φίλους του συγκέντρωσε χρήματα για να αγοράσει εξοπλισμό, ενώ εκτιμά ότι συνολικά έχει ξοδέψει περίπου 30.000 ρουπίες, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 230 ευρώ. Παράλληλα, τοποθέτησε κάδους απορριμμάτων γύρω από τον ποταμό, χωρίς να έχει κρατική χρηματοδότηση.

Οι εικόνες έγιναν viral

Η δουλειά του άρχισε σταδιακά να γίνεται γνωστή, όταν φωτογραφίες και βίντεο από την κατάσταση του ποταμού πριν και μετά τον καθαρισμό άρχισαν να κυκλοφορούν στα social media.

Η προσπάθεια έφτασε μέχρι τον Ινδό επιχειρηματία και πρόεδρο του ομίλου Mahindra, Ανάντ Μαχίντρα, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο με τη δράση του 21χρονου στην πλατφόρμα Χ.

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Ορισμένοι χρήστες είχαν κατηγορήσει τον νεαρό ότι πραγματοποιεί τον καθαρισμό μόνο και μόνο για να συγκεντρώσει προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μαχίντρα, ωστόσο, υπερασπίστηκε τη δράση του.

«Αν η επιθυμία για likes μπορεί να γίνει δύναμη για καλό, τότε δεν έχω κανένα πρόβλημα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Την προσπάθεια ανέδειξε και ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας κρίκετ της Αγγλίας, Κέβιν Πίτερσεν, δημοσιεύοντας εικόνες από την κατάσταση του ποταμού πριν και μετά.

«Ηρωική προσπάθεια. Αξίζει διεθνή αναγνώριση», σχολίασε.

Δεν έλειψαν, πάντως, και οι αμφισβητήσεις. Κάποιοι χρήστες υποστήριξαν ότι οι εικόνες είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Ο 21χρονος απάντησε παρουσιάζοντας το υλικό από τη δουλειά που είχε πραγματοποιήσει επί μήνες.

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Στο πλευρό του και οι αρχές

Η δημοσιότητα που πήρε η προσπάθειά του είχε ως αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν και οι τοπικές αρχές. Ο δήμος της Μπιαόρα αποφάσισε να διαθέσει μηχανήματα για την απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων, ενώ και κάτοικοι της περιοχής άρχισαν να συμμετέχουν στον καθαρισμό.

Ο ίδιος, ωστόσο, γνωρίζει πως η απομάκρυνση των σκουπιδιών δεν αποτελεί οριστική λύση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πέντε μεγάλοι αγωγοί αποχέτευσης συνεχίζουν να διοχετεύουν λύματα στον ποταμό, ενώ επιπλέον επιβάρυνση προκαλούν και αντικείμενα που αφήνονται στο νερό στο πλαίσιο τοπικών θρησκευτικών εθίμων, όπως λουλούδια και άλλες προσφορές.

Μέρος αυτών των υλικών ο νεαρός τα συλλέγει και τα μετατρέπει σε κομπόστ.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι πετούν σκουπίδια στον ποταμό. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Δεν μπορείς να τους σταματήσεις», ανέφερε.

Από έναν ξεχασμένο ποταμό σε παράδειγμα προς μίμηση

Η δράση του 21χρονου φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει τη σχέση της τοπικής κοινωνίας με τον ποταμό.

Μάλιστα, ο Ολλανδός εφευρέτης και ιδρυτής της οργάνωσης The Ocean Cleanup, Μπόγιαν Σλατ, σχολίασε πρόσφατα σχετική ανάρτηση για τη δράση του, γράφοντας: «Έλα να δουλέψεις μαζί μας».

Την προσπάθεια συνεχάρη και ο επικεφαλής της πολιτείας Μάντια Πραντές, Μόχαν Γιαντάβ, ο οποίος συναντήθηκε με τον νεαρό στην κατοικία του στο Μποπάλ και εξέφρασε την εκτίμησή του για όσα έχει καταφέρει.