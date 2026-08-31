Δύο ειδικοί μοιράζονται τις καλύτερες συμβουλές για τον καθαρισμό των ταψιών.

Το καθάρισμα των ταψιών είναι μία από εκείνες τις δουλειές που συχνά αναβάλλονται. Είναι μεγάλα, δύσχρηστα και συχνά έχουν σημάδια από παλιά λίπη.

Για να γίνει η διαδικασία πιο εύκολη, δύο ειδικοί μοιράζονται τις καλύτερες συμβουλές για τον καθαρισμό των ταψιών.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους είναι σημαντικό να καθαρίζονται καλά τα ταψιά.

«Το παλιό λάδι μπορεί να ταγγίσει, να επηρεάσει τη γεύση του φαγητού και γενικά δεν είναι καλό για την υγεία», εξηγεί η Jennifer Behar, αρτοποιός, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Jennifer’s Homemade στο Μαϊάμι της Φλόριντα. «Το να ξεκινά κανείς με μια καθαρή επιφάνεια είναι σημαντικό τόσο για την ασφάλεια των τροφίμων όσο και για τη γεύση».

Παράλληλα, ένα βρόμικο ταψί μπορεί να θερμαίνεται ανομοιόμορφα. «Υπολείμματα ψημένων τροφών στο ταψί μπορεί να δημιουργήσουν ανώμαλες επιφάνειες, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται σημεία που θερμαίνονται περισσότερο και το ψήσιμο να γίνεται ανομοιόμορφα», εξηγεί η Missy Stefanik από την GoodCook Bakeware and Food Storage.

Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη το υλικό του ταψιού. Σύμφωνα με τη Stefanik, τα αλουμινένια ταψιά δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων και πρέπει να πλένονται στο χέρι. Τα αντικολλητικά ταψιά προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και μπορούν να μπουν στο πλυντήριο πιάτων. Ωστόσο, τα απορρυπαντικά του πλυντηρίου μπορεί να φθείρουν την αντικολλητική επίστρωση, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να αντικατασταθεί το ταψί νωρίτερα.

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«Για καλύτερα αποτελέσματα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των σκευών, είναι προτιμότερο να πλένονται στο χέρι με ζεστό νερό και σαπούνι και να στεγνώνονται με πετσέτα», λέει η Stefanik. «Τα καλά νέα είναι ότι οι περισσότερες αντικολλητικές επιστρώσεις διευκολύνουν την απομάκρυνση των υπολειμμάτων, οπότε το πλύσιμο στο χέρι είναι εύκολο».

Πώς να καθαρίσετε τα ταψιά

Μέθοδος 1: Πάστα με μαγειρική σόδα και οξυζενέ

Ξεπλύνετε το ταψί με νερό για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα τροφών.

Στεγνώστε το με καθαρή πετσέτα ή χαρτί κουζίνας.

Σε ένα μικρό μπολ, αναμείξτε ½ φλιτζάνι μαγειρική σόδα με 2-3 κουταλιές της σούπας οξυζενέ. Αν η πάστα δεν έχει υφή παρόμοια με αυτή της οδοντόκρεμας, προσθέστε λίγο ακόμη οξυζενέ.

Απλώστε ομοιόμορφα την πάστα σε όλη την επιφάνεια του ταψιού. Μπορεί να εφαρμοστεί με τα χέρια, φορώντας γάντια, ή με ένα κουτάλι.

Η Behar συνιστά να παραμείνει η πάστα για τουλάχιστον 15-20 λεπτά, ώστε να μαλακώσουν τα υπολείμματα και να καθαριστούν πιο εύκολα.

Τρίψτε το ταψί με ένα σφουγγαράκι.

Ξεπλύνετε καλά με ζεστό νερό.

Στεγνώστε το με καθαρή πετσέτα ή χαρτί κουζίνας.

Μέθοδος 2: Μαγειρική σόδα και ξίδι

Ξεπλύνετε το ταψί με νερό για να απομακρύνετε τα υπολείμματα τροφών.

Στεγνώστε το με καθαρή πετσέτα ή χαρτί κουζίνας.

Πασπαλίστε μαγειρική σόδα σε όλη την επιφάνεια του ταψιού.

Ρίξτε λευκό ξίδι πάνω από τη μαγειρική σόδα. Θα δημιουργηθεί αφρός, ο οποίος βοηθά στην απομάκρυνση της βρομιάς από το ταψί.

Αφήστε το μείγμα να δράσει για τουλάχιστον 15-20 λεπτά, ώστε να μαλακώσουν τα υπολείμματα και να καθαριστούν πιο εύκολα.

Τρίψτε το ταψί με σφουγγαράκι.

Ξεπλύνετε καλά με ζεστό νερό.

Στεγνώστε με καθαρή πετσέτα ή χαρτί κουζίνας.

Μέθοδος 3: Μαγειρική σόδα και υγρό πιάτων

Ξεπλύνετε το ταψί με νερό για να απομακρύνετε τα υπολείμματα τροφών.

Στεγνώστε το με καθαρή πετσέτα ή χαρτί κουζίνας.

Πασπαλίστε μαγειρική σόδα σε όλη την επιφάνεια του ταψιού.

Ρίξτε μικρή ποσότητα υγρού πιάτων απευθείας πάνω στα σημεία όπου έχει τοποθετηθεί η μαγειρική σόδα. Εναλλακτικά, αναμείξτε το υγρό πιάτων με τη μαγειρική σόδα σε μπολ, ώστε να δημιουργηθεί πάστα, και στη συνέχεια απλώστε την στο ταψί.

Αφήστε το μείγμα να δράσει για τουλάχιστον 15-20 λεπτά, ώστε να μαλακώσουν τα υπολείμματα.

Τρίψτε το ταψί με σφουγγαράκι.

Ξεπλύνετε καλά με ζεστό νερό.

Στεγνώστε με καθαρή πετσέτα ή χαρτί κουζίνας.

Με πληροφορίες από southernliving.com