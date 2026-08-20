Οι εργασίες στο Παναθηναϊκό στάδιο αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2026.

Τις τελευταίες ημέρες, το Παναθηναϊκό στάδιο αλλάζει «πρόσωπο» καθώς είναι σε εξέλιξη οι εργασίες καθαρισμού των μαρμάρων, για πρώτη φορά έπειτα από 120 χρόνια.

Είναι οι πρώτες συστηματικές εργασίες συντήρησης και καθαρισμού των μαρμάρων του Παναθηναϊκού σταδίου που πραγματοποιούνται από την εποχή των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας, το 1896.

Βίντεο από drone, που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Michael Miller στο YouTube, καταγράφει την πορεία των εργασιών που πραγματοποιούνται σε αυτό το ιστορικό μνημείο, στο κέντρο της Αθήνας.

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Εντός του 2026 θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στο Παναθηναϊκό στάδιο

Ο καθαρισμός των μαρμάρων ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου, από τη σφενδόνη του Καλλιμάρμαρου και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον ΕΟΕ, ώστε το στάδιο να είναι έτοιμο για την τελετή αφής και παράδοσης της φλόγας των Ολυμπιακών αγώνων Νέων του Ντακάρ.

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Θα ακολουθήσουν εργασίες στο σύνολο του Παναθηναϊκού Σταδίου, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2026, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι ο καθαρισμός γίνεται με την οικονομική στήριξη της ναυτιλιακής εταιρείας Capital Maritime & Trading Corp., συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Παράλληλα με τον καθαρισμό, γίνεται αντικατάσταση του ελαστικού τάπητα του σταδίου, με στόχο να μπορεί να φιλοξενήσει διεθνείς διοργανώσεις στίβου, καθώς ο Ισίδωρος Κούβελος έχει δηλώσει επανειλημμένα τον στόχο να πραγματοποιηθούν εκεί αγώνες επιπέδου Diamond League.

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Παναθηναϊκό στάδιο: Πώς πραγματοποιείται ο καθαρισμός

Οι εργασίες στο Παναθηναϊκό στάδιο πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία του αρχιτέκτονα- αρχαιολόγου Μανόλη Κορρέ και με την καθοδήγηση διαπιστευμένων συντηρητών του υπουργείου Πολιτισμού.

Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείται «φυσική μέθοδος, ειδικά σχεδιασμένη ώστε να προστατεύει το μάρμαρο, χωρίς να το καταπονεί, να το αλλοιώνει ή να προκαλεί οποιαδήποτε φθορά στην επιφάνειά του», σύμφωνα με την ΕΟΕ.

«Είναι ήπια παρέμβαση που δεν προκαλεί παρενέργειες. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται, δηλαδή με καθαρό νερό, με εκτόξευση μέσω ειδικών συσκευών και ελεγχόμενη πίεση, διασφαλίζει ένα καλό αποτέλεσμα που φαίνεται αμέσως», έχει δηλώσει ο Μανόλης Κορρές.

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Φωτ.: EUROKINISSI/ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ