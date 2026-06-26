Αγώνες «επιπέδου Diamond League» στο Παναθηναϊκό στάδιο εντός του 2027, προαναγγέλλει ο Κούβελος.

Ξεκίνησαν οι εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης του Παναθηναϊκού σταδίου, ενώ ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, επανέλαβε πως οι αλλαγές θα φέρουν αγώνες στίβου «επιπέδου Diamond League» εντός του 2027.

Στο Καλλιμάρμαρο πλέον μπήκαν μπουλντόζες, καθώς η πρώτη φάση των εργασιών αφορά την ολική εγκατάσταση του ελαστικού τάπητα, που είχε φθαρεί σε σημαντικό βαθμό, έπειτα από πολυετή χρήση. Ο νέος ελαστικός τάπητας θα έχει τα χρώματα της ελληνικής σημαίας, ενώ είναι πιστοποιημένος από Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου για αγώνες κατηγορίας Diamond League, αναφέρει η ΕΟΕ.

Μετά την αντικατάσταση του ελαστικού τάπητα, έχει προγραμματιστεί ο εκτεταμένος καθαρισμός των μαρμάρων του Παναθηναϊκού σταδίου. Επίσης, θα εγκατασταθεί σύγχρονο σύστημα φωτισμού «το οποίο θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τη λειτουργικότητα και την αισθητική του σταδίου, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες για αθλητές, επισκέπτες και διεθνείς διοργανώσεις», συμπληρώνει η ανακοίνωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

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Κούβελος: Αγώνες επιπέδου Diamond League στο Παναθηναϊκό στάδιο εντός του 2027

Τις εργασίες στο Παναθηναϊκό στάδιο χρηματοδοτεί εξ’ ολοκλήρου η εταιρεία Capital Maritime & Trading Corp., του Βαγγέλη Μαρινάκη, κάτι που επεσήμανε και ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, σε δήλωσή του για την έναρξη της αναβάθμισης.

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«Η συντήρηση και αναβάθμιση του ιστορικού Παναθηναϊκού Σταδίου όπου έγιναν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες θα φέρει τη διεξαγωγή αγώνων στίβου επιπέδου Diamond League εντός του 2027», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΕΟΕ. «Η συντήρηση της κληρονομιάς μας, πρέπει να είναι πάντα πρώτη προτεραιότητα όλων μια με τα έργα αυτά, η ΕΟΕ επιβεβαιώνει τη διαρκή της δέσμευση για την προστασία, την αναβάθμιση και την ανάδειξη του μοναδικού σταδίου στον κόσμο που είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από λευκό μάρμαρο», κατέληξε.

Ο Μανώλης Κορρές σύμβουλος της ΕΟΕ για το Παναθηναϊκού σταδίου

Υπενθυμίζεται πως ο διακεκριμένος αρχιτέκτονας και ακαδημαϊκός Μανώλης Κορρές ανέλαβε σύμβουλος επί τιμή της ΕΟΕ για την ιστορία, τον πολιτισμό και την ανάδειξη της μοναδικής κληρονομιάς του Παναθηναϊκού Σταδίου.

«Είναι τιμή για μένα να ασχοληθώ με το Παναθηναϊκό Στάδιο μεταφέροντας την εμπειρία των 5 δεκαετιών που έχω στη διατήρηση των ιστορικών μνημείων της Ελλάδα. Έχω αφιερώσει αρκετό χρόνο στη μελέτη της βιβλιογραφίας για το Παναθηναϊκό Στάδιο αναζητώντας ακόμα και την προέλευση του μαρμάρου το οποίο χρησιμοποιήθηκε», επεσήμανε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, που αποδέχθηκε τη σχετική πρόταση του Ισίδωρου Κούβελου.

«Έχω εντοπίσει κάποια θέματα συντήρησης ενώ είναι και προς τη σωστή κατεύθυνση ο καθαρισμός των μαρμάρων που θα υλοποιήσει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Θέλω να τονίσω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι γιατί το Παναθηναϊκό Στάδιο βρίσκεται στα καλύτερα χέρια», συμπλήρωσε.

Φωτ.: ΕΟΕ