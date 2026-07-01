Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου στη χώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ.

Αναλυτικά:

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.