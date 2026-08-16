Δείτε το βίντεο από το δελτίο του OPEN.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στη Σαλαμίνα, με τα πύρινα μέτωπα να έχουν αφήσει πίσω τους δύο νεκρούς, έχοντας ήδη κάψει πολλά σπίτια στα Περιστέρια και να μαίνεται και στην περιοχή των Σεληνίων.

Μέσα στις φλόγες βρέθηκε και τηλεοπτικό συνεργείο του OPEN με τους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς να τρέχουν για να σωθούν από τον πύρινο εφιάλτη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η δημοσιογράφος προσπαθεί να έντρομη να περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί με τις φλόγες στο νησί, την ώρα που αντιλαμβάνεται το πόσο κοντά της είναι η πυρκαγιά και αρχίζει να τρέχει για να βρεθεί σε ένα ασφαλέστρεο σημείο.

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