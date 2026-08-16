Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα μεταφοράς πολιτών σε περίπτωση που η οδική πρόσβαση καταστεί δύσκολη ή επικίνδυνη λόγω της πυρκαγιάς.

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι αρμόδιες Αρχές στη Σαλαμίνα, καθώς η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στο νησί έχει οδηγήσει στην ενεργοποίηση και των θαλάσσιων δυνάμεων για την παροχή συνδρομής στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στα πύρινα μέτωπα.

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ισχυρές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί στις θαλάσσιες περιοχές Περιστέρια, Κολώνες, Μαρούδι και Σατερλί, προκειμένου να συνδράμουν, εφόσον απαιτηθεί, στην επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς και στην ασφαλή απομάκρυνση πολιτών.

Στην επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί συνολικά πέντε περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, τέσσερα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, τέσσερις λάντζες, μία φορτηγίδα, καθώς και ιδιωτικά σκάφη που έχουν τεθεί στη διάθεση των Αρχών.

Η παρουσία των πλωτών μέσων εντάσσεται στον συνολικό επιχειρησιακό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, με δεδομένο ότι αρκετές περιοχές της Σαλαμίνας βρίσκονται κοντά στη θάλασσα και η θαλάσσια οδός μπορεί να αποτελέσει κρίσιμη εναλλακτική λύση σε περίπτωση που χρειαστεί να απομακρυνθεί μεγάλος αριθμός κατοίκων.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία των επιβατηγών-οχηματαγωγών, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά πολιτών σε ασφαλέστερα σημεία, εφόσον οι συνθήκες στο μέτωπο καταστήσουν αναγκαία την οργανωμένη εκκένωση μέσω θαλάσσης.

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Σκάφος της Πυροσβεστικής στα Περιστέρια

Στη θαλάσσια περιοχή των Περιστερίων βρίσκεται ήδη ένα σκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο συνδράμει την επιχείρηση στην περιοχή.

Η παρουσία των πλωτών δυνάμεων κρίθηκε απαραίτητη λόγω της έκτασης της πυρκαγιάς και της εγγύτητας των φλογών σε κατοικημένες περιοχές. Οι Αρχές διατηρούν σε ετοιμότητα τα μέσα που έχουν κινητοποιηθεί, προκειμένου να υπάρξει άμεση αντίδραση σε περίπτωση που η κατάσταση επιδεινωθεί.

Παράλληλα, συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης από τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ η εικόνα στα μέτωπα παρακολουθείται διαρκώς.

Η ανάπτυξη των πλωτών μέσων αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς στη Σαλαμίνα έχουν ήδη δοθεί οδηγίες απομάκρυνσης κατοίκων από περιοχές που απειλούνται από τις φλόγες, ενώ ο δήμος έχει προετοιμάσει σχέδιο για ενδεχόμενη εκκένωση δια θαλάσσης.