Η άνοδος της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με τους ανέμους φέρνουν ένα «εκρηκτικό» σκηνικό του καιρού και Red Code σε πολλές περιοχές.

Τα ισχυρά μελτέμια φέρνουν Red Code σε πολλές περιοχές της χώρας την Κυριακή 16/8 δημιουργώντας σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας ένα «εκρηκτικό» σκηνικό του καιρού.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό σε κατάσταση Red Code είναι η Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων), οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου), οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και η Περιφέρεια Κρήτης.

Η κατάσταση κινητοποίησης Red Code προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Κυριακή 16/8 οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις Κυκλάδες και το Ιόνιο τους 29 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, ασθενείς τοπικές βροχές αναμένονται στα βόρεια της Κρήτης, ενώ τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.

Σάκης Αρναούτογλου: Η πρόβλεψη του καιρού για την Κυριακή 16/8

Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου στην πρόβλεψη του για την Κυριακή 16/8 ανέφερε πως ο καιρός βελτιώνεται με τις μπόρες και τις καταιγίδες να μετακομίζουν ανατολικότερα. Πάντως, ο Σάκης Αρναούτογλου είχε σταθεί στην έντονη βροχόπτωση στην Μάνη που επλήγη, δημιουργώντας πολλά προβλήματα.

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Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στα κεντρικά τμήματα από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Ηπείρου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στα ηπειρωτικά τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Στην Κρήτη πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 29 και στη νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα δυτικά ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά και τη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-08-2026

Στα βόρεια αρχικά γενικά αίθριος καιρός ενώ από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικα αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Σταδιακά στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-08-2026

Στα βορειοανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια.