Αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα των σχολείων.

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και της μεγάλης επιστροφής των μαθητών στα θρανία, με τις καλοκαιρινές διακοπές να δίνουν την θέση τους στα μαθήματα. Η επίσημη έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027 θα δοθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, με τον καθιερωμένο αγιασμό όπως γίνεται άλλωστε κάθε χρόνο.

Οι μαθητές θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες για την τελετή του αγιασμού, ενώ αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς και τις διευθύνσεις των σχολείων. Παράλληλα, οι μαθητές θα παραλάβουν τα βιβλία τους και θα ενημερωθούν για το πρόγραμμα και τη λειτουργία των τάξεών τους.

Οι ακριβείς ώρες προσέλευσης και τέλεσης του αγιασμού θα καθοριστούν από κάθε σχολείο ξεχωριστά και θα ανακοινωθούν στους γονείς και κηδεμόνες μέσω των επίσημων ενημερώσεων των σχολικών μονάδων τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη.

Μετά τον αγιασμό, τα σχολεία θα μπουν σε κανονικό ρυθμό λειτουργίας, με στόχο η νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσει ομαλά και χωρίς προβλήματα για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΥΠΑΙΘΑ από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα εκκινήσει και επίσημα η εκπαιδευτική διαδικασία με τα πρώτα μαθήματα να ξεκινούν από τότε.

Τα πρωτάκια κάθε βαθμίδας οι πρωταγωνιστές του αγιασμού

Ανήμερα 11ης Σεπτεμβρίου μαθητές και εκπαιδευτικοί συναντώνται ξανά στις σχολικές αυλές, με αισιοδοξία και διάθεση για μια νέα αρχή. Οι εκπαιδευτικοί υποδέχονται με χαμόγελο τους μαθητές, μικρούς και μεγαλύτερους, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η παρουσία των «πρωτακιών», των παιδιών που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον χώρο του σχολείου και ξεκινούν το δικό τους εκπαιδευτικό ταξίδι. Η ευχή όλων είναι η σχολική χρονιά που ξεκινά να κυλήσει με υγεία, πρόοδο και επιτυχίες, ώστε κάθε μαθητής να μπορέσει να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του και να πετύχει τους στόχους του.

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1η Σεπτέμβρη οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν στις σχολικές μονάδες νωρίτερα από τους μαθητές, καθώς η προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου. Από την ημερομηνία αυτή και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, οι εκπαιδευτικοί θα ασχοληθούν με την οργάνωση της σχολικής χρονιάς, τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διοικητικές εργασίες, συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων, καθώς και επιμορφωτικές δράσεις όπου αυτές προβλέπονται.