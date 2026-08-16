Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Βαρουτάς ήταν στη Λέσβο για διακοπές όπου υπέστη ανακοπή καρδιάς και κατέληξε.

Πέθανε ξαφνικά, σε ηλικία 56 ετών, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρης Βαρουτάς, ο οποίος είχε αναλάβει πρόσφατα την προεδρία της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Βαρουτάς ήταν στη Λέσβο για διακοπές όπου υπέστη ανακοπή καρδιάς και κατέληξε.

Την είδηση έκανε γνωστή από την προσωπική του σελίδα στο Facebook ο Θανάσης Στάβερης, o οποίος είχε θητεύσει ως Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στο πλευρό του εκλιπόντος.

«Με βαθιά θλίψη έμαθα για την αιφνίδια απώλεια του Δημήτρη Βαρουτά. Με τον Δημήτρη είχαμε στενή και ουσιαστική συνεργασία κατά τη θητεία μου ως Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αλλά και στα χρόνια που ακολούθησαν. Μοιραστήκαμε σκέψεις, προβληματισμούς και προσπάθειες για την πρόοδο των τηλεπικοινωνιών και της ψηφιακής πολιτικής της χώρας. Ο Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος με βαθιά επιστημονική γνώση, καθαρή σκέψη, ήθος και αίσθημα ευθύνης. Πάνω απ’ όλα, όμως, θα τον θυμάμαι για την ευγένεια, τη συνέπεια και την ανθρώπινη ποιότητά του. Η πρόωρη απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στην οικογένειά του, στους φίλους και στους συνεργάτες του, στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στον χώρο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Καλό ταξίδι, Δημήτρη. Θα σε θυμάμαι πάντοτε με βαθιά εκτίμηση», έγραψε στην ανάρτησή του.

{https://www.facebook.com/thanos.stav.395/posts/pfbid02ixoTcoGNB7gDzY12cN5ZLNRzuyxo2b6AS57bLdQ7Ny7fD3mwjmuLn1FsDqXfbN5Ml}

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Ποιος ήταν ο Δημήτρης Βαρουτάς

Ο Δημήτρης Βαρουτάς ήταν καθηγητής στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου δίδασκε από το 2005.

Τον Μάιο του 2026 ο Δημήτρης Βαρουτάς ανέλαβε την προεδρία της ΕΕΤΤ, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026 ήταν αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για τον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Είχε, ακόμη, μακρά παρουσία σε ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές. Από το 2007 έως τον Ιανουάριο του 2016 υπηρέτησε ως αναπληρωτής αντιπρόεδρος και μέλος της Ολομέλειας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.